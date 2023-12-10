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Под Белгородом-Днестровским Chevrolet сбил насмерть пешехода

Под Белгородом-Днестровским Chevrolet сбил насмерть пешехода

Вечером субботы, 9 декабря 2023 года, в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района Одесской области трагически погиб мужчина-пешеход – его сбил легковой автомобиль.

Как рассказали в областном управлении полиции, в тот вечер около 19:00 часов мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, неподалеку от пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль Chevrolet.

От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой помощи. Полицейские проверили водителя на состояние опьянения, он был трезв.

Следствие продолжается.

Как сообщалось, вечером пятницы, 8 декабря, в Одессе на улице Сегедской водитель легкового автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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