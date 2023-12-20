На трассе Одесса-Рени произошло три ДТП: есть погибшие, проезд затруднен

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Сегодня между Саратой и Николаевкой-Новороссийской водитель грузовика, двигаясь в сторону Измаила, столкнулся с двумя впереди двигавшимися грузовиками.

В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального отделения полиции.

На данном участке дороге осложнено движение — транспорт пускают по одной полосе. Движение регулируют правоохранители.

Относительно ДТП, которое произошло вечером, 19 декабря, полицейские предварительно установили: водитель автопоезда вблизи села Спасское наехал на пожилого мужчину, когда тот переходил дорогу. Пострадавший погиб на месте происшествия.

Еще одно ДТП произошло вчера между селами Новосельское и Новая Некрасовка. Установлено, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на пожилого мужчину, когда тот вышел на проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Полицейские проверили водителей на состояние опьянения, они были трезвыми.

В рамках начатых уголовных производств полицейские назначили ряд экспертиз. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.