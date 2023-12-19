Новости Одессы и Одесской области

На выезде из Одессы микроавтобус насмерть сбил пешехода

На выезде из Одессы микроавтобус насмерть сбил пешехода

В понедельник вечером недалеко от Клеверного моста на трассе Киев-Одесса трагически погиб мужчина-пешеход – его сбил легковой автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении полиции Одесской области, смертельная авария произошла около 18 часов 18 декабря.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Fiat Ducato, не доезжая до Клеверного моста, наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

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На место происшествия вызвали медиков, но, к сожалению, потерпевший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи поместили автомобиль на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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