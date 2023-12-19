На выезде из Одессы микроавтобус насмерть сбил пешехода

Как сообщили в Главном управлении полиции Одесской области, смертельная авария произошла около 18 часов 18 декабря.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Fiat Ducato, не доезжая до Клеверного моста, наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

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На место происшествия вызвали медиков, но, к сожалению, потерпевший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи поместили автомобиль на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.