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На Одесщине из канала достали автомобиль: есть погибшие (фото) (дополнено)

На Одесщине из канала достали автомобиль: есть погибшие (фото) (дополнено)

Сегодня, 15 декабря, в Измаильском районе между селами Кислица и Старая Некрасовка из канала достали автомобиль и двух погибших. Предварительно, произошло ДТП.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

О том, что нужна помощь по изъятию легкового автомобиля из канала спасателям сообщили полицейские.

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Прибывшие на место спасатели с помощью буксировочного троса изъяли искорёженный «Nissan» из канала глубиной 2 м.

Неподалеку были обнаружены тела двух погибших: женщины 1982 года рождения и мужчины 1987 года рождения.

Все детали происшествия устанавливают правоохранители.

От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 спасателя.

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В областной полиции сообщили, что автопроисшествие произошло 14 декабря.

На спецлинию «102» поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж несколько дней назад уехал из дома на своем автомобиле и до сих пор не вернулся.

Полицейские немедленно приступили к поискам пропавшего. Опросив людей, правоохранители выяснили, что разыскиваемого в последний раз видели возле местного водоема 13 декабря. При осмотре канала сегодня утром полицейские обнаружили в воде автомобиль, принадлежавший пропавшему. В автомобиле находились тела владельца авто и его знакомой односельчанки.

Предварительно правоохранители установили, что водитель не справился с управлением, выехал с трассы и въехал в водоем.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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