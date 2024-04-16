Сьогодні Зеленський підписав закон про мобілізацію

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, вранці 16 квітня законопроект був направлений на підпис президенту, а вже о 15.43 Зеленський підставив під документів свій підпис.

Згідно з текстом Закону, він набуде чинності за місяць після підписання главою держави. Лише деякі положення набудуть чинності за вісім місяців після публікації документа.

Нагадаємо, 11 квітня поточного року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон №10449 про посилення мобілізації, який протягом останніх місяців був предметом запеклих суперечок серед політиків та у суспільстві.

Закон про мобілізацію: основні положення

обов’язкове повторне проходження ВЛК тими військовозобов’язаними, які визнані частково придатними;

повторне проходження повного медогляду для визначення придатності військовозобов’язаними (крім військовослужбовців), які отримали II-III інвалідності після 24 лютого 2022 року;

обмеження права на керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від виконання обов’язків на вимогу ТЦК та СП;

обов’язкова фото- та відеофіксація представником ТЦК або правоохоронцем під час перевірки документів;

обов’язкова наявність при собі військово-облікового документа та пред’явлення його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника;

обов’язкове оновлення персональних даних військовозобов’язаними протягом 60 днів з дня набрання чинності законом (і тими, хто в Україні, і тими, хто за кордоном). Це можна зробити за допомогою електронної пошти, телефону або електронного кабінету.

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