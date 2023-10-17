Новости Одессы и Одесской области

«Дзвіночки»: детский коллектив из Кодымы более 20 лет радует своим пением

«Дзвіночки»: детский коллектив из Кодымы более 20 лет радует своим пением

Хоровой коллектив «Дзвіночки» Кодымской детской школы искусств уже более двадцати лет радует пением.

— Музыка коллектива «Дзвіночки» из Кодымы всегда звучит в моем сердце. Они поют украинские народные песни, колядки, щедривки, исполняют музыкальные произведения европейских и отечественных композиторов, — с гордостью рассказывает Илона Трач, воспитанница хора «Колокольчики», выпускница Кодымской детской школы искусств, а ныне специалист Одесского национального академического театра оперы и бала.

С первых дней создания «Колокольчиков» художественной руководительницей хора является Жанна Буйденко. Многолетним концертмейстером была заместитель директора Кодымской детской школы искусств Галина Яценко. В настоящее время занятия проходят в сопровождении концертмейстера Натальи Шеремет.

Песенная история воспитанников хора продолжается и после завершения обучения в школе искусств — многие выпускники хора переплели свою жизнь с музыкой и искусством.

А еще хоровой коллектив всегда достойно представляется на областных конкурсах-смотрах, завоевывая призовые места, на концертных программах Дома культуры и школы искусств.

В свое время «Колокольчики» заняли первое место во Всеукраинском песенном конкурсе «Дуная мой» в номинации «Хоровое пение». Поэтому и сейчас, в военное лихолетье, голос «Колокольчиков» несет прекрасную украинскую песню, вселяя в сердца веру в победу Украины.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить