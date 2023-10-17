«Дзвіночки»: детский коллектив из Кодымы более 20 лет радует своим пением

— Музыка коллектива «Дзвіночки» из Кодымы всегда звучит в моем сердце. Они поют украинские народные песни, колядки, щедривки, исполняют музыкальные произведения европейских и отечественных композиторов, — с гордостью рассказывает Илона Трач, воспитанница хора «Колокольчики», выпускница Кодымской детской школы искусств, а ныне специалист Одесского национального академического театра оперы и бала.

С первых дней создания «Колокольчиков» художественной руководительницей хора является Жанна Буйденко. Многолетним концертмейстером была заместитель директора Кодымской детской школы искусств Галина Яценко. В настоящее время занятия проходят в сопровождении концертмейстера Натальи Шеремет.

Песенная история воспитанников хора продолжается и после завершения обучения в школе искусств — многие выпускники хора переплели свою жизнь с музыкой и искусством.

А еще хоровой коллектив всегда достойно представляется на областных конкурсах-смотрах, завоевывая призовые места, на концертных программах Дома культуры и школы искусств.

В свое время «Колокольчики» заняли первое место во Всеукраинском песенном конкурсе «Дуная мой» в номинации «Хоровое пение». Поэтому и сейчас, в военное лихолетье, голос «Колокольчиков» несет прекрасную украинскую песню, вселяя в сердца веру в победу Украины.