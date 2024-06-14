Сегодня стартует Евро-2024: где смотреть открытие и первую игру

Где, когда и во сколько пройдет первый матч Евро-2024

Церемония открытия Евро-2024 пройдет на стадионе “Альянц-Арена” в Мюнхене. Начало игры-открытия запланировано на 22:00 (время — киевское), где хозяева поля встретятся со сборной Шотландии.

Судить игру будут арбитры из Франции.

В этом году церемония открытия будет менее торжественной, чем обычно, и пройдет без использования пиротехники, что было категорически отвергнуто местными властями. Организаторы планировали запустить 60 фейерверков, но мэр Мюнхена выразил опасения, что это может быть воспринято как разрешение на использование пиротехники на трибунах, что нарушает правила безопасности.

На церемонии открытия, перед началом матча, будет почтена память Франца Беккенбауэра, легенды немецкого футбола, который скончался в январе 2024 года. Бернард Дитц (1980) и Юрген Клинсманн (1996), экс-капитаны сборной Германии, вместе с вдовой Беккенбауэра Гайди вынесут Кубок Анри Делоне (именно его вручат победителю турнира). Кстати, за сборной Германии числятся три победы на Европейских чемпионатах.

Где смотреть открытие Евро-2024 и первую игру

Трансляцию церемонии открытия Евро-2024 можно будет посмотреть на региональных каналах “Суспильного”, в том числе “Суспільне.Одеса”. Канал транслируется бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях. Также церемонию открітия и первую игру покажет платный сервис MEGOGO. Он будет транслировать все 51 матч турнира.

А общественный вещатель планирует показать не все матчи, а лишь игру-открытие, один матч в день на групповом этапе (включая все с украинской сборной), половину игр 1/8 финала и четвертьфиналов, оба полуфинала и финал.