Сьогодні стартує Євро-2024: де дивитися відкриття і першу гру

Де, коли і о котрій годині відбудеться перший матч Євро-2024

Церемонія відкриття Євро-2024 відбудеться на стадіоні “Альянц-Арена” в Мюнхені. Початок гри-відкриття заплановано на 22:00 (час – київський), де господарі поля зустрінуться зі збірною Шотландії.

Судитимуть гру арбітри з Франції.

Цього року церемонія відкриття буде менш урочистою, ніж зазвичай, і пройде без використання піротехніки, що було категорично відкинуто місцевою владою. Організатори планували запустити 60 феєрверків, але мер Мюнхена висловив побоювання, що це може бути сприйнято як дозвіл на використання піротехніки на трибунах, що порушує правила безпеки.

На церемонії відкриття, перед початком матчу, буде вшановано пам’ять Франца Беккенбауера, легенди німецького футболу, який помер у січні 2024 року. Бернард Дітц (1980) і Юрген Клінсманн (1996), екскапітани збірної Німеччини, разом із вдовою Беккенбауера Гайді винесуть Кубок Анрі Делоне (саме його вручать переможцю турніру). До речі, за збірною Німеччини числяться три перемоги на Європейських чемпіонатах.

Де дивитися відкриття Євро-2024 і першу гру

Трансляцію церемонії відкриття Євро-2024 можна буде подивитися на регіональних каналах “Суспільного”, зокрема “Суспільне.Одеса”. Канал транслюється безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах. Також церемонію відкріття і першу гру покаже платний сервіс MEGOGO. Він транслюватиме всі 51 матч турніру.

А суспільний мовник планує показати не всі матчі, а лише гру-відкриття, один матч на день на груповому етапі (включно з усіма з українською збірною), половину ігор 1/8 фіналу і чвертьфіналів, обидва півфінали і фінал.