Сегодня на Евро-2024 играют Украина и Румыния: мы потеряли важного игрока

Сегодня на Евро-2024 играют Украина и Румыния: мы потеряли важного игрока

В понедельник, 17 июня, сборная Украины проведет свой первый футбольный поединок на чемпионате Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва в 1-м туре группового этапа сразятся с командой Румынии, правда, без ключевого защитника Виталия Миколенко. Начало матча– в 16:00 по киевскому времени.

Игра 1-го тура Евро-2024 Румыния – Украина состоится в понедельник, 17 июня на мюнхенской «Альянц Арене».

Главным арбитром поединка будет Гленн Нюберг, для которого это будет 20-й проведенный матч в этом сезоне. Комментировать игру будут журналисты Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Как сообщил главный тренер украинской команды Сергей Ребров, в стартовом матче не сможет сыграть защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Футболист получил получил травму голеностопа в последнем подготовительном матче с Молдовойв и теперь восстанавливается.

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Перед следующим поединком со Словакией в пятницу, 21 июня, у Миколенко будет четыре дня, чтобы вернуться в ряды команды.

«Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в состав», – отметил Ребров.

Отметим, Румыния и Украина на уровне футбольных сборных встречались 6 раз. Дважды побеждали украинцы, одна встреча завершилась вничью.

Евро-2024

Где смотреть футбол Румыния – Украина

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на платном сервисе MeGoGo, который транслирует все матчи турнира.

Также игры украинской сборной будут доступны для просмотра бесплатно на региональных каналах “Суспильного”, включая “Суспильне Одесса” и “Суспильне Киев”, через цифровое телевидение T2 и кабельные сети.

Евро-2024

 

 

 

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