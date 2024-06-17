Сьогодні на Євро-2024 грають Україна і Румунія: ми втратили важливого гравця

Гра 1-го туру Євро-2024 Румунія – Україна відбудеться в понеділок, 17 червня на мюнхенській “Альянц Арені”.

Головним арбітром поєдинку буде Гленн Нюберг, для якого це буде 20-й проведений матч у цьому сезоні. Коментувати гру будуть журналісти Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Як повідомив головний тренер української команди Сергій Ребров, у стартовому матчі не зможе зіграти захисник збірної України Віталій Миколенко. Футболіст отримав травму гомілкостопа в останньому підготовчому матчі з Молдовою і тепер відновлюється.

Перед наступним поєдинком зі Словаччиною в п’ятницю, 21 червня, у Миколенка буде чотири дні, щоб повернутися до лав команди.

“Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якомога швидше повернеться до складу”, – зазначив Ребров.

Зазначимо, Румунія та Україна на рівні футбольних збірних зустрічалися 6 разів. Двічі перемагали українці, одна зустріч завершилася внічию.

Де дивитися футбол Румунія – Україна

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на платному сервісі MeGoGo, який транслює всі матчі турніру.

Також ігри української збірної будуть доступні для перегляду безоплатно на регіональних каналах “Суспільного”, включно з “Суспільним Одеса” і “Суспільним Київ”, через цифрове телебачення T2 і кабельні мережі.