Сьогодні на Євро-2024 грають Україна і Румунія: ми втратили важливого гравця

Сьогодні на Євро-2024 грають Україна і Румунія: ми втратили важливого гравця

У понеділок, 17 червня, збірна України проведе свій перший футбольний поєдинок на чемпіонаті Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва в 1-му турі групового етапу змагатимуться з командою Румунії, щоправда, без ключового захисника Віталія Миколенка. Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

Гра 1-го туру Євро-2024 Румунія – Україна відбудеться в понеділок, 17 червня на мюнхенській “Альянц Арені”.

Головним арбітром поєдинку буде Гленн Нюберг, для якого це буде 20-й проведений матч у цьому сезоні. Коментувати гру будуть журналісти Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Як повідомив головний тренер української команди Сергій Ребров, у стартовому матчі не зможе зіграти захисник збірної України Віталій Миколенко. Футболіст отримав травму гомілкостопа в останньому підготовчому матчі з Молдовою і тепер відновлюється.

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Перед наступним поєдинком зі Словаччиною в п’ятницю, 21 червня, у Миколенка буде чотири дні, щоб повернутися до лав команди.

“Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якомога швидше повернеться до складу”, – зазначив Ребров.

Зазначимо, Румунія та Україна на рівні футбольних збірних зустрічалися 6 разів. Двічі перемагали українці, одна зустріч завершилася внічию.

Евро-2024

Де дивитися футбол Румунія – Україна

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на платному сервісі MeGoGo, який транслює всі матчі турніру.

Також ігри української збірної будуть доступні для перегляду безоплатно на регіональних каналах “Суспільного”, включно з “Суспільним Одеса” і “Суспільним Київ”, через цифрове телебачення T2 і кабельні мережі.

Євро-2024

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