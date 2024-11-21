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Сьогодні електротранспорт в Одесі працювати не буде: частково його замінять автобуси (розклад)

Сьогодні електротранспорт в Одесі працювати не буде: частково його замінять автобуси (розклад)

У четвер, 21 листопада, одеські трамваї і тролейбуси знову не вийдуть на маршрути. Причина – дефіцит електроенергії. Замість них підвозити людей із житлових масивів Таїрова і Котовського будуть великі автобуси. «Одесская Жизнь» публікує їхній розклад і маршрути.

Про це повідомили в одеській міськраді.

За інформацією мерії, електротранспорт не працює через обмеженість електропостачання в місті.

Для перевезення людей продовжать роботу чотири двосекційних автобуси Мерседес, за  маршрутами:

  • Від вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) до Пересипських мостів. Він рухатиметься по проспекту Володимира Великого (Добровольського);

розклад руху пересип

  • Від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу. Він рухатиметься по вулиці Корольова та Люстдорфській дорозі.

розклад руху вокзал

В умовах дефіциту електроенергії повноцінною альтернативою трамваям і тролейбусам могли б стати гуманітарні автобуси. Але через заборону на законодавчому рівні, 20 Мерседесів від міст-побратимів не можуть повноцінно працювати на маршрутах.

Мерії вдалося залучити 4 автобуси за тимчасовими маршрутами. Вони надають послугу з перевезення людей безкоштовно.

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