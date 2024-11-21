Сьогодні електротранспорт в Одесі працювати не буде: частково його замінять автобуси (розклад)

У четвер, 21 листопада, одеські трамваї і тролейбуси знову не вийдуть на маршрути. Причина – дефіцит електроенергії. Замість них підвозити людей із житлових масивів Таїрова і Котовського будуть великі автобуси. «Одесская Жизнь» публікує їхній розклад і маршрути.
Про це повідомили в одеській міськраді.
За інформацією мерії, електротранспорт не працює через обмеженість електропостачання в місті.
Для перевезення людей продовжать роботу чотири двосекційних автобуси Мерседес, за маршрутами:
- Від вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) до Пересипських мостів. Він рухатиметься по проспекту Володимира Великого (Добровольського);
- Від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу. Він рухатиметься по вулиці Корольова та Люстдорфській дорозі.
В умовах дефіциту електроенергії повноцінною альтернативою трамваям і тролейбусам могли б стати гуманітарні автобуси. Але через заборону на законодавчому рівні, 20 Мерседесів від міст-побратимів не можуть повноцінно працювати на маршрутах.
Мерії вдалося залучити 4 автобуси за тимчасовими маршрутами. Вони надають послугу з перевезення людей безкоштовно.