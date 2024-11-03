Сегодня День Инженерных войск, День Ракетных войск и артиллерии Украины: праздники и события 03 ноября

3 ноября 2024 года в Украине поздравляют защитников, которые служат в инженерных, ракетных войсках и в артиллерии. Также профессиональный праздник у работников социальной сферы. Также мы расскажем об исторических событиях, которые произошли в этот день.
День Инженерных войск Украины
В национальном календаре 3 ноября отмечен как праздник военных инженеров — специалистов, чье мастерство ежедневно спасает жизни. Их руки возводят оборонительные сооружения, обезвреживают взрывоопасные предметы и обеспечивают успешное выполнение боевых задач через инженерную поддержку.
Больше о Дне Инженерных войск Украины и Дне Ракетных войск и артиллерии Украины читайте здесь.
День Ракетных войск и артиллерии Украины
В этот же день страна отдает честь артиллеристам и ракетчикам, которые стоят на страже украинской независимости. Торжественные церемонии, военные парады и награждения отмечают вклад этих подразделений в защиту государственных границ и укрепление обороноспособности Украины.
День работника социальной сферы
Первое воскресенье ноября объединяет тех, кто посвятил себя служению другим. Социальные работники ежедневно протягивают руку помощи наиболее уязвимым слоям населения — от одиноких пенсионеров до детей-сирот. Их миссия — не только предоставлять услуги и консультации, но и помогать людям адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам, находить путь к лучшему будущему.
Международный день биосферных заповедников
Этот день привлекает внимание к уникальным природным территориям, которые служат убежищем для редких видов флоры и фауны. Биосферные заповедники — это не просто заповедные зоны, а сложные экосистемы, где поддерживается тонкий баланс природных процессов и сохраняется неоценимое биоразнообразие планеты.
Всемирный день медузы
3 ноября мир отмечает день этих загадочных морских созданий. Медузы, несмотря на свою опасную красоту и ядовитые щупальца, играют определяющую роль в поддержании океанического баланса и являются неотъемлемой частью морских экосистем.
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Всемирный день косплея
Праздник творчества и перевоплощения объединяет энтузиастов, которые превращают любимых персонажей из мира поп-культуры в реальность. Косплей — это не просто переодевание в костюмы, а целое искусство, где переплетаются мастерство создания образов, актерская игра и преданность любимым персонажам из фильмов, комиксов, видеоигр и аниме.
Исторические события 3 ноября
- 1493 года морская экспедиция Христофора Колумба открыла карибский остров Доминика;
- 1871 года завершились поиски экспедиции Дэвида Ливингстона в Центральной Африке;
- 1903 года Панама получила государственную независимость, отделившись от Колумбии;
- 1918 года Венгрия провозгласила выход из состава Австрийской империи;
- 1927 года в Нью-Йорке открыли туннель Холланда — первый транспортный путь под рекой Гудзон;
- 1928 года Турция осуществила переход с арабской письменности на латиницу;
- 1936 года американцы переизбрали Теодора Рузвельта президентом на второй срок;
- 1937 года в карельском урочище Сандармох начались массовые расстрелы — погибло 6241 человек;
- 1941 года немецкие оккупанты уничтожили взрывами Успенский собор Киево-Печерской лавры;
- 1943 года развернулась битва за освобождение Киева;
- 1957 года советский «Спутник-2» вывел на орбиту собаку Лайку, которая погибла от перегрева через семь часов;
- 1964 года Линдон Джонсон одержал победу на президентских выборах США;
- 1978 года Доминика получила независимость от Великобритании;
- 1992 года Билл Клинтон стал президентом США;
- 1995 года британская королева Елизавета II попросила прощения у маори за колониальную агрессию и вернула им земли;
- 1996 года в донецком аэропорту застрелили народного депутата Евгения Щербаня;
- 2020 года состоялись выборы президента США между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Личности, которые родились 3 ноября
- 1500 — Бенвенуто Челлини, итальянский скульптор и ювелир;
- 1560 — Аннибале Карраччи, итальянский художник;
- 1801 — Карл Бедекер, основатель путеводителей;
- 1801 — Винченцо Беллини, итальянский композитор;
- 1870 — Ада Негри, итальянская поэтесса;
- 1900 — Адольф Дасслер, основатель Adidas;
- 1933 — Джон Барри, композитор «Бондианы»;
- 1946 — Ник Симпер, басист первого состава Deep Purple;
- 1949 — Ларри Холмс, чемпион мира по боксу;
- 1952 — Лесь Подервянский, украинский писатель;
- 1957 — Дольф Лундгрен, шведский актер;
- 1962 — Андрей Жолдак, украинский режиссер;
- 1967 — Николай Мильчев, олимпийский чемпион по стрельбе.