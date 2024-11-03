Сегодня День Инженерных войск, День Ракетных войск и артиллерии Украины: праздники и события 03 ноября

День Инженерных войск Украины

В национальном календаре 3 ноября отмечен как праздник военных инженеров — специалистов, чье мастерство ежедневно спасает жизни. Их руки возводят оборонительные сооружения, обезвреживают взрывоопасные предметы и обеспечивают успешное выполнение боевых задач через инженерную поддержку.

Больше о Дне Инженерных войск Украины и Дне Ракетных войск и артиллерии Украины читайте здесь.

День Ракетных войск и артиллерии Украины

В этот же день страна отдает честь артиллеристам и ракетчикам, которые стоят на страже украинской независимости. Торжественные церемонии, военные парады и награждения отмечают вклад этих подразделений в защиту государственных границ и укрепление обороноспособности Украины.

День работника социальной сферы

Первое воскресенье ноября объединяет тех, кто посвятил себя служению другим. Социальные работники ежедневно протягивают руку помощи наиболее уязвимым слоям населения — от одиноких пенсионеров до детей-сирот. Их миссия — не только предоставлять услуги и консультации, но и помогать людям адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам, находить путь к лучшему будущему.

Международный день биосферных заповедников

Этот день привлекает внимание к уникальным природным территориям, которые служат убежищем для редких видов флоры и фауны. Биосферные заповедники — это не просто заповедные зоны, а сложные экосистемы, где поддерживается тонкий баланс природных процессов и сохраняется неоценимое биоразнообразие планеты.

Всемирный день медузы

3 ноября мир отмечает день этих загадочных морских созданий. Медузы, несмотря на свою опасную красоту и ядовитые щупальца, играют определяющую роль в поддержании океанического баланса и являются неотъемлемой частью морских экосистем.

Еще по теме: Опасно, но не смертельно: чем угрожают людям медузы в море возле Одессы (видео)

Всемирный день косплея

Праздник творчества и перевоплощения объединяет энтузиастов, которые превращают любимых персонажей из мира поп-культуры в реальность. Косплей — это не просто переодевание в костюмы, а целое искусство, где переплетаются мастерство создания образов, актерская игра и преданность любимым персонажам из фильмов, комиксов, видеоигр и аниме.

Исторические события 3 ноября

1493 года морская экспедиция Христофора Колумба открыла карибский остров Доминика;

1871 года завершились поиски экспедиции Дэвида Ливингстона в Центральной Африке;

1903 года Панама получила государственную независимость, отделившись от Колумбии;

1918 года Венгрия провозгласила выход из состава Австрийской империи;

1927 года в Нью-Йорке открыли туннель Холланда — первый транспортный путь под рекой Гудзон;

1928 года Турция осуществила переход с арабской письменности на латиницу;

1936 года американцы переизбрали Теодора Рузвельта президентом на второй срок;

1937 года в карельском урочище Сандармох начались массовые расстрелы — погибло 6241 человек;

1941 года немецкие оккупанты уничтожили взрывами Успенский собор Киево-Печерской лавры;

1943 года развернулась битва за освобождение Киева;

1957 года советский «Спутник-2» вывел на орбиту собаку Лайку, которая погибла от перегрева через семь часов;

1964 года Линдон Джонсон одержал победу на президентских выборах США;

1978 года Доминика получила независимость от Великобритании;

1992 года Билл Клинтон стал президентом США;

1995 года британская королева Елизавета II попросила прощения у маори за колониальную агрессию и вернула им земли;

1996 года в донецком аэропорту застрелили народного депутата Евгения Щербаня;

2020 года состоялись выборы президента США между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Личности, которые родились 3 ноября