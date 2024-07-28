Одесситка преодолела наркозависимость, туберкулез, гепатит С, чтобы помогать другим

Калитку открыла девочка лет 9. Во дворе, устланном газономами, уютно и аккуратно. Это реабилитационный центр в Одессе для освобожденных из мест лишения свободы и тех, кто имеет алко- или наркозависимость.

Девочка провела внутрь, где встретила улыбающаяся женщина. Ирина Туаева — координатор FREE ZONE в направлении противодействия ВИЧ. В один из таких центров Ирина попала 13 лет назад, имея многолетнюю зависимость. Сегодня это как ее место работы, так и дом.

Ирина впоследствии расскажет: именно в реабилитационном центре познакомилась со своим будущим мужем. Сейчас он руководитель нескольких таких центров.

Женщине удалось кардинально изменить свою жизнь после 11 попыток лечения наркозависимости — и вот уже 13 лет она помогает людям, оказавшимся в обстоятельствах, из которых ей удалось выйти.

«Если мы сойдем с пути, нам перестанут верить»

Ирине 48 лет. Она имеет мужа, сына и дочь, которыми очень гордится, и двух собак.

«Мои каратисты», — ласково обращается она к детям. Оба действительно занимаются каратэ. Едва ли не каждая полочка их комнаты заставлена ​​наградами.

— Это мои медали, — гордо показывает сын.

— Не твои, а наши, — исправляет дочь Ирины — девочка , что встречала у калитки.

Кажется, женщина, готовящая обед на кухне, тоже из семьи. А потом узнаю, что она — одна из резиденток реабилитационного центра.

— Мы живем вместе с реабилитантами. Должны быть примером, открывать свою жизнь. Ведь если мы сойдем с пути, нам перестанут верить, — рассказывает Ирина.

Направлением реабилитации и социального сопровождения освобожденных из мест лишения свободы, людей, живущих с ВИЧ, имеют туберкулез, гепатит С, наркозависимых, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, Ирина занимается с конца 2011г. Это дело, которому она посвятила жизнь. Ведь, как говорит, и сама прошла «три круга ада».

«В палате со мной лежали те, к кому никто не наведывался. Тогда я поняла потребность в социальных работниках»

— Я знаю эту «кухню» изнутри. Переболела гепатитом С, туберкулезом сустава, пережила многие заболевания, которые имеют люди с ослабленным иммунитетом. У меня было две тяжелые операции. Четыре года я пролежала и два года проходила на костылях. Поэтому очень хорошо знаю, в чем отчаянно нуждаются такие люди. Помощь и поддержка. В основном — социальных работников, делится Ирина.

Туберкулезом сустава Ирина заболела в 2015 году, через 5 месяцев после рождения второго ребенка.

Были сильные морозы, вспоминает женщина. Тогда они с мужем помогали местным властям ставить обогревательные палатки для бездомных. Предлагали чай, кофе, приглашали к себе, мыли, переодевали.

— Сейчас, когда мы принимаем на реабилитацию, прежде всего везем человека на флюорографию. Если у человека нет туберкулеза, оставляем в общем круге. Если есть – кладем в больницу. Тогда мы этого не делали. Думаю, так я и подхватила туберкулез, — рассказывает Ирина.

Боль, которую ощущалала тогда Ирина, был невыносим. Женщина вспоминает: бывало так кричала, что сын боялся заходить к ней в комнату. Тогда она и попала в больницу.

— Мой муж, имея серьезную рабочую загрузку и оставшись сам с двумя маленькими детьми (3 года сыну и 5 месяцам дочери), успевал ежедневно приезжать ко мне, привозить еду. Но в палате со мной лежали те, к кому никто не наведывался. Одну женщину я в течение трех месяцев кормила из ложечки, потому что она не могла двигать ни руками, ни ногами. Имела туберкулез позвоночника. Тогда я поняла потребность в социальных работниках, которые могли бы помочь в такой ситуации, — рассказывает женщина.

<Врачи долго не могли поставить диагноз. Пока искали причину боли, сустав почти разрушился. Шло время. Из-за нагрузки в колене здоровой ноги начала собираться жидкость.

— Врач, удалявший эту жидкость, поинтересовался моей больной ногой. Я рассказала, в частности, о том, что нет такого хирурга, который мог бы меня прооперировать. Во всяком случае, меня в этом уверяли. Тогда доктор дал мне контакты еще одного врача. Именно он смог помочь со всем моим фоном: ослабленным иммунитетом, туберкулезом, гепатитом С. «Если бы вы обратились ко мне в первые полтора года, я мог бы сохранить ваш сустав, сложить его, сформировать», — сказал он мне. Но к тому моменту прошло уже четыре года. Было поздно. Сустав пришлось удалять, — вспоминает Ирина.

Вылечив туберкулез, Ирина начала лечение гепатита С. В 2019 году это было непросто. Несмотря на то, что в Украине уже были утверждены новые схемы лечения, некоторые препараты приходилось искать за рубежом.

На вопрос, стоило ли пройти все это ради того, чтобы быть там, где сейчас, женщина уверенно отвечает «Да». Говорит, что вместо того, чтобы спросить «За что?», она всегда ищет ответ «Для чего?».

Чтобы сегодня помогать другим.

Призвание прошедших из-за трудностей — помогать другим преодолеть их

Впервые наркотик Ирина попробовала в 17 лет.

— У меня была неполная семья. Мама постоянно работала. Нас у нее было двое. Мы ни в чем не были ограничены. Но попали в плохую компанию. Не было кого-то, кто бы мог нам рассказать, что нас ожидает в будущем, — вспоминает Ирина. — Сейчас уже есть такие люди, как я, которые не боятся говорить с теми, кто встал на путь зависимости.

До 35 лет Ирина 11 раз проходила лечение в наркодиспансере, но задержаться в трезвости надолго ей не удавалось.

Человек может физически претерпеть абстинентный синдром (ред. – ломку). В конце концов она понимает, что наступит тот день, когда ей станет лучше. Но настанет ли день, когда она найдет себе место в этом обществе, когда оно примет ее такой, какова она? — рассуждает женщина. /span>

Ирина уверена, что самореализация — одна из важнейших потребностей. Однако человек, борющийся с зависимостями, часто сталкивается с предубеждениями и отчуждением. Не имея возможности реализовать себя, она возвращается в свою компанию. Туда, где его принимают и ждут. Так было и с Ириной.

В 2011 году она в последний раз пришла к своему врачу-наркологу. Тогда он дал ей визитку организации, занимавшейся реабилитацией наркозависимых. Так, Ирина попала в реабилитационный центр. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась.

— Здесь я оказалась среди единомышленников, людей, которые были в такой же жизненной ситуации. И тут нашла в себе силы идти дальше. Начала волонтерить. Затем работать в социальных структурах. В конце концов смогла реализовать себя.

Тогда Ирина и познакомилась со своим будущим мужем, который в то время был старшим консультантом в ребцентре, а теперь — руководитель нескольких таких центров и директор общественной организации «Путь преодоления» в Одессе. В общем, в сфере реабилитации он уже 18-й год.

Люди, прошедшие из-за трудностей в жизни и смогли что-то изменить, призваны помогать другим, уверена женщина.

Помимо работы в реабилитационном центре, Ирина также организует социальные проекты с помощью людям, попавшим в затруднительную жизненную ситуацию, занимается сопровождением наркозависимостей.людей, имеющих ВИЧ, туберкулез и тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы.

В Одессе бывшие осужденные, а также их близкое окружение, могут обратиться к Ирине, чтобы протестовать на ВИЧ, гепатит С и сифилис, по номеру +380 97 978 82 90.

Найти ближайший пункт тестирования в другом городе можно в приложении FREE LIFE. На интерактивной карте обозначены адреса, где быстро, конфиденциально и бесплатно сделают тест на ВИЧ, а также окажут другую помощь. В случае если посетить пункт нет возможности, заказать тест можно домой на сайте ТестДома.

Также в Украине есть сайт #ТЕСТ рядом, разработанный проектом USAID «Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ» в партнерстве с Центром общественного здоровья Минздрав.

На интерактивной карте обозначены населенные пункты и адреса, где можно быстро, конфиденциально и безвозмездно сделать тест на ВИЧ.

Статья подготовлена ​​общественной организацией FREE ZONE