Сьогодні День Інженерних військ, День Ракетних військ і артилерії України: свята і події 03 листопада 

День Інженерних військ України

У національному календарі 3 листопада закарбовано як свято військових інженерів – спеціалістів, чия майстерність щодня рятує життя. Їхні руки зводять оборонні споруди, знешкоджують вибухонебезпечні предмети та забезпечують успішне виконання бойових завдань через інженерну підтримку.

Більше про День Інженерних військ України та День Ракетних військ і артилерії України читайте тут.

День Ракетних військ і артилерії України

Цього ж дня країна віддає шану артилеристам та ракетникам, які стоять на варті української незалежності. Урочисті церемонії, військові паради та нагородження відзначають внесок цих підрозділів у захист державних кордонів та зміцнення обороноздатності України.

День працівника соціальної сфери

Перша неділя листопада об’єднує тих, хто присвятив себе служінню іншим. Соціальні працівники щодня простягають руку допомоги найвразливішим верствам населення – від самотніх пенсіонерів до дітей-сиріт. Їхня місія – не лише надавати послуги та консультації, але й допомагати людям адаптуватися до складних життєвих обставин, знаходити шлях до кращого майбутнього.

Міжнародний день біосферних заповідників

Цей день привертає увагу до унікальних природних територій, що слугують прихистком для рідкісних видів флори й фауни. Біосферні заповідники – це не просто заповідні зони, а складні екосистеми, де підтримується тонкий баланс природних процесів та зберігається неоціненне біорізноманіття планети.

Всесвітній день медузи

3 листопада світ відзначає день цих загадкових морських створінь. Медузи, попри свою небезпечну красу та отруйні щупальця, відіграють визначальну роль у підтримці океанічного балансу, і є невіддільною (частина/ознака) частиною морських екосистем.

Ще за темою: Небезпечно, але не смертельно: чим загрожують людям медузи в морі біля Одеси (відео)

Всесвітній день косплею

Свято творчості та перевтілення єднає ентузіастів, які перетворюють улюблених персонажів зі світу попкультури на реальність. Косплей – це не просто одягання костюмів, а ціле мистецтво, де переплітаються майстерність створення образів, акторська гра та відданість улюбленим персонажам із фільмів, коміксів, відеоігор та аніме.

Історичні події 3 листопада

1493 року морська експедиція Христофора Колумба відкрила карибський острів Домініка;

1871 року завершилися пошуки експедиції Девіда Лівінгстона в Центральній Африці;

1903 року Панама здобула державну незалежність, відокремившись від Колумбії;

1918 року Угорщина проголосила вихід зі складу Австрійської імперії;

1927 року у Нью-Йорку відкрили тунель Голланда – перший транспортний шлях під річкою Гудзон;

1928 року Туреччина здійснила перехід з арабського письма на латиницю;

1936 року американці переобрали Теодора Рузвельта президентом на другий термін;

1937 року в карельському урочищі Сандармох розпочалися масові розстріли – загинуло 6241 людина;

1941 року німецькі окупанти знищили вибухами Успенський собор Києво-Печерської лаври;

1943 року розгорнулася битва за визволення Києва;

1957 року радянський “Супутник-2” вивів на орбіту собаку Лайку, яка загинула від перегріву за сім годин;

1964 року Ліндон Джонсон здобув перемогу на президентських виборах США;

1978 року Домініка отримала незалежність від Великої Британії;

1992 року Білл Клінтон став президентом США;

1995 року британська королева Єлизавета II просила вибачення перед маорі за колоніальну агресію та повернула їм землі;

1996 року в донецькому аеропорту застрелили народного депутата Євгена Щербаня;

2020 року відбулися вибори президента США між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Особистості, які народилися 3 листопада