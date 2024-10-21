Сегодня день борьбы с болью и пикантного мексиканского блюда: праздники и события 21 октября

21 октября 2024 в Украине и мире отмечают Всемирный день борьбы с болью, Международный день начес, День йододефицита и день цифровой гигиены. Также вы узнаете исторические события, которые произошли в этот день.
Всемирный день борьбы с болью
Сегодня человечество отмечает важную дату в сфере здравоохранения – Всемирный день борьбы с болью. Начавшийся в 2004 году Международным союзом контроля за болью, этот день стал платформой для распространения знаний о природе боли и методах ее преодоления. Главная цель – поддержать тех, кто ежедневно борется с болевыми ощущениями.
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Всемирный день йододефицита: внимание к важному микроэлементу
Завершает перечень памятных дат Всемирный день йододефицита. Это напоминание о критической роли йода в нашем организме, особенно для правильного функционирования щитовидной железы и регуляции метаболизма. День призван привлечь к проблеме недостатка йода и способов его преодоления.
Международный день начос: вкусная история мексиканской кухни
Любители острых закусок сегодня празднуют Международный день начос. Это любимое многими блюдо родилось в Мексике 1943 благодаря изобретательности Игнасио «Начо» Аньяды. Хрустящие кукурузные чипсы, щедро украшенные сыром, соусами, гуакамоле и сальсой, покорили сначала США, а впоследствии и весь мир, став настоящим символом мексиканской гастрономии.
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День цифровой гигиены: время навести порядок на рабочем столе
Современные технологии нуждаются в уходе, поэтому День очистки виртуального рабочего стола приобретает особое значение. Это прекрасная возможность просмотреть файлы, удалить ненужное и оптимизировать работу компьютера. Правильная организация цифрового пространства не только улучшает производительность, но и повышает безопасность устройства.
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События, произошедшие 21 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:
- 1056 год — диакон Григорий создает первую букву в Остромировом Евангелии.
- 1520 год — Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантическим и Тихим океанами, который впоследствии получает его имя.
- 1596 год — подписание Берестейской унии, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признают власть Папы Римского.
- 1805 год — Трафальгарское сражение, где британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромляет франко-испанский флот.
- 1879 год — американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.
- 1897 год — в Николаеве начинает работать Черноморский судостроительный завод.
- 1921 год — Василий (Липковский) рукополагается на митрополита УАПЦ.
- 1944 год — в «Бермудском треугольнике» загадочно исчезает экипаж кубинского судна «Рубикон».
- 1950 год — вступают в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.
- 1966 год — в Уэльсе происходит Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню.
- 1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.
- 1993 год — на Всеукраинском Православном Соборе Владимир Романюк становится Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
- 1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избирает патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).
Кто родился 21 октября
- 1581 — Доменикино, итальянский художник.
- 1672 — Филипп Орлик, гетман Украины в изгнании (1710-1742).
- 1772 — Сэмюэл Тейлор Колридж, английский поэт, философ.
- 1790 — Альфонс де Ламартин, французский писатель и политический деятель.
- 1832 — Густав Лангеншейдт, немецкий издатель.
- 1833 — Альфред Нобель, шведский химик, изобретатель динамита, основатель Нобелевской премии.
- 1894 — Эдогава Рампо, японский писатель.
- 1917 — Диззи Гиллеспи, американский джазовый трубач.
- 1956 — Керри Фишер, американская актриса,
- 1971 — Ник Оливери, басист американского гурту Queens Of The Stone Age.
- 1980 — Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу