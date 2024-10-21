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Сегодня день борьбы с болью и пикантного мексиканского блюда: праздники и события 21 октября

Сегодня день борьбы с болью и пикантного мексиканского блюда: праздники и события 21 октября

21 октября 2024 в Украине и мире отмечают Всемирный день борьбы с болью, Международный день начес, День йододефицита и день цифровой гигиены. Также вы узнаете исторические события, которые произошли в этот день.

Всемирный день борьбы с болью

Сегодня человечество отмечает важную дату в сфере здравоохранения – Всемирный день борьбы с болью. Начавшийся в 2004 году Международным союзом контроля за болью, этот день стал платформой для распространения знаний о природе боли и методах ее преодоления. Главная цель – поддержать тех, кто ежедневно борется с болевыми ощущениями.

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Всемирный день йододефицита: внимание к важному микроэлементу

Завершает перечень памятных дат Всемирный день йододефицита. Это напоминание о критической роли йода в нашем организме, особенно для правильного функционирования щитовидной железы и регуляции метаболизма. День призван привлечь к проблеме недостатка йода и способов его преодоления.

Международный день начос: вкусная история мексиканской кухни

Любители острых закусок сегодня празднуют Международный день начос. Это любимое многими блюдо родилось в Мексике 1943 благодаря изобретательности Игнасио «Начо» Аньяды. Хрустящие кукурузные чипсы, щедро украшенные сыром, соусами, гуакамоле и сальсой, покорили сначала США, а впоследствии и весь мир, став настоящим символом мексиканской гастрономии.

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День цифровой гигиены: время навести порядок на рабочем столе

Современные технологии нуждаются в уходе, поэтому День очистки виртуального рабочего стола приобретает особое значение. Это прекрасная возможность просмотреть файлы, удалить ненужное и оптимизировать работу компьютера. Правильная организация цифрового пространства не только улучшает производительность, но и повышает безопасность устройства.

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События, произошедшие 21 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:

  • 1056 год — диакон Григорий создает первую букву в Остромировом Евангелии.
  • 1520 год — Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантическим и Тихим океанами, который впоследствии получает его имя.
  • 1596 год — подписание Берестейской унии, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признают власть Папы Римского.
  • 1805 год — Трафальгарское сражение, где британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромляет франко-испанский флот.
  • 1879 год — американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.
  • 1897 год — в Николаеве начинает работать Черноморский судостроительный завод.
  • 1921 год — Василий (Липковский) рукополагается на митрополита УАПЦ.
  • 1944 год — в «Бермудском треугольнике» загадочно исчезает экипаж кубинского судна «Рубикон».
  • 1950 год — вступают в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.
  • 1966 год — в Уэльсе происходит Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню.
  • 1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.
  • 1993 год — на Всеукраинском Православном Соборе Владимир Романюк становится Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
  • 1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избирает патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).

Кто родился 21 октября

  • 1581 — Доменикино, итальянский художник.
  • 1672 — Филипп Орлик, гетман Украины в изгнании (1710-1742).
  • 1772 — Сэмюэл Тейлор Колридж, английский поэт, философ.
  • 1790 — Альфонс де Ламартин, французский писатель и политический деятель.
  • 1832 — Густав Лангеншейдт, немецкий издатель.
  • 1833 — Альфред Нобель, шведский химик, изобретатель динамита, основатель Нобелевской премии.
  • 1894 — Эдогава Рампо, японский писатель.
  • 1917 — Диззи Гиллеспи, американский джазовый трубач.
  • 1956 — Керри Фишер, американская актриса,
  • 1971 — Ник Оливери, басист американского гурту Queens Of The Stone Age.
  • 1980 — Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу
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