Сегодня день борьбы с болью и пикантного мексиканского блюда: праздники и события 21 октября

Всемирный день борьбы с болью

Сегодня человечество отмечает важную дату в сфере здравоохранения – Всемирный день борьбы с болью. Начавшийся в 2004 году Международным союзом контроля за болью, этот день стал платформой для распространения знаний о природе боли и методах ее преодоления. Главная цель – поддержать тех, кто ежедневно борется с болевыми ощущениями.

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Всемирный день йододефицита: внимание к важному микроэлементу

Завершает перечень памятных дат Всемирный день йододефицита. Это напоминание о критической роли йода в нашем организме, особенно для правильного функционирования щитовидной железы и регуляции метаболизма. День призван привлечь к проблеме недостатка йода и способов его преодоления.

Международный день начос: вкусная история мексиканской кухни

Любители острых закусок сегодня празднуют Международный день начос. Это любимое многими блюдо родилось в Мексике 1943 благодаря изобретательности Игнасио «Начо» Аньяды. Хрустящие кукурузные чипсы, щедро украшенные сыром, соусами, гуакамоле и сальсой, покорили сначала США, а впоследствии и весь мир, став настоящим символом мексиканской гастрономии.

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День цифровой гигиены: время навести порядок на рабочем столе

Современные технологии нуждаются в уходе, поэтому День очистки виртуального рабочего стола приобретает особое значение. Это прекрасная возможность просмотреть файлы, удалить ненужное и оптимизировать работу компьютера. Правильная организация цифрового пространства не только улучшает производительность, но и повышает безопасность устройства.

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События, произошедшие 21 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:

1056 год — диакон Григорий создает первую букву в Остромировом Евангелии.

1520 год — Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантическим и Тихим океанами, который впоследствии получает его имя.

1596 год — подписание Берестейской унии, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признают власть Папы Римского.

1805 год — Трафальгарское сражение, где британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромляет франко-испанский флот.

1879 год — американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1897 год — в Николаеве начинает работать Черноморский судостроительный завод.

1921 год — Василий (Липковский) рукополагается на митрополита УАПЦ.

1944 год — в «Бермудском треугольнике» загадочно исчезает экипаж кубинского судна «Рубикон».

1950 год — вступают в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

1966 год — в Уэльсе происходит Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню.

1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.

1993 год — на Всеукраинском Православном Соборе Владимир Романюк становится Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избирает патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).

Кто родился 21 октября