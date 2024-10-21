Сьогодні день боротьби з болем та пікантної мексиканської страви: свята та події 21 жовтня

Всесвітній день боротьби з болем

Сьогодні людство відзначає важливу дату у сфері охорони здоров’я – Всесвітній день боротьби з болем. Започаткований у 2004 році Міжнародним союзом контролю за болем, цей день став платформою для поширення знань про природу болю та методи його подолання. Головна мета – підтримати тих, хто щодня бореться з больовими відчуттями.

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Всесвітній день йододефіциту: увага до важливого мікроелементу

Завершує перелік пам’ятних дат Всесвітній день йододефіциту. Це нагадування про критичну роль йоду в нашому організмі, особливо для правильного функціонування щитоподібної залози та регуляції метаболізму. День покликаний привернути увагу до проблеми нестачі йоду та способів її подолання.

Міжнародний день начос: смачна історія мексиканської кухні

Любителі гострих закусок сьогодні святкують Міжнародний день начос. Ця улюблена багатьма страва народилася в Мексиці 1943 року завдяки винахідливості Ігнасіо “Начо” Аньяди. Хрусткі кукурудзяні чіпси, щедро прикрашені сиром, соусами, гуакамоле та сальсою, підкорили спочатку США, а згодом і весь світ, ставши справжнім символом мексиканської гастрономії.

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День цифрової гігієни: час навести лад на робочому столі

Сучасні технології потребують догляду, тому День очищення віртуального робочого столу набуває особливого значення. Це чудова нагода переглянути файли, видалити непотрібне та оптимізувати роботу комп’ютера. Правильна організація цифрового простору не лише покращує продуктивність, але й підвищує безпеку вашого пристрою.

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Події, що сталися 21 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 жовтня:

1056 рік — диякон Григорій створює першу літеру в «Остромировому Євангелії».

1520 рік — Фернан Магеллан відкриває і проходить протоку між Атлантичним і Тихим океанами, яка згодом отримує його ім’я.

1596 рік — підписання Берестейської унії, за якою єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнають владу Папи Римського.

1805 рік — Трафальгарська битва, де британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромлює франко-іспанський флот.

1879 рік — американський винахідник Томас Едісон випробовує свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.

1897 рік — у Миколаєві починає працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1921 рік — Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ.

1944 рік — у “Бермудському трикутнику” загадково зникає екіпаж кубинського судна “Рубікон”.

1950 рік — набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

1966 рік — у Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа — трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село.

1991 рік — здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.

1993 рік — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк стає Патріархом Київським і всієї Руси-України.

1995 рік — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обирає патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Хто народився 21 жовтня