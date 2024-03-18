Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: обычаи и приметы

Сегодня, в понедельник, 18 марта 2024 года, для православных верующих, придерживающихся нового юлианского календаря, наступило особое время – начало Великого поста. Этот период, который продлится до 4 мая, является самым длинным и строгим постом в году, требуя от верующих не только физического, но и духовного самосовершенствования.
Что можно, а чего нельзя в Великий пост
Великий пост – это время, когда каждый православный христианин готовится к празднованию Пасхи, величайшего христианского праздника. Основная цель поста – очищение души и тела через покаяние и отказ от земных удовольствий. Верующие стремятся не только ограничить себя в пище, но и воздержаться от злых помыслов, простить образы и сосредоточиться на молитвах.
Первый день Великого поста считается самым строгим: если здоровье позволяет, рекомендуется провести его без еды, или ограничиться одним приемом постной пищи. В течение всего поста следует избегать продуктов животного происхождения, предпочитая овощи, фрукты и каши, приготовленные на воде без добавления масла.
Чистый понедельник: традиции и ограничения
Чистый понедельник – это не только начало духовного очищения, но и время для физического порядка. По традиции, в этот день следует провести генеральную уборку в доме, постирать одежду и постельные принадлежности, а также заменить скатерти. Важна также телесная чистота, поэтому рекомендуется тщательно искупаться.
В Чистый понедельник следует воздержаться от:
- Устройство громких вечеринок;
- Употребление спиртных напитков и курение;
- Телесных утех;
- Ссор и конфликтов;
- Зависти и лжи.
Также важно не отказывать в помощи другим, воздерживаться от веселья, ругательства и сквернословия, и не есть остатки пищи после Масленицы.
Это время отличается не только ограничениями, но и возможностью для духовного роста и самосовершенствования, что является основой для достойного празднования Пасхи.
Какой религиозный праздник 18 марта
По новому церковному календарю сегодня чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.
По старому церковному календарю — день памяти святого Конона Мандонского.
День ангела 18 марта
Именины по новому календарю сегодня празднуют Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.
Именины по старому календарю отмечают Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян и Ираида.