Новости Одессы и Одесской области

Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: обычаи и приметы

Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: обычаи и приметы

Сегодня, в понедельник, 18 марта 2024 года, для православных верующих, придерживающихся нового юлианского календаря, наступило особое время – начало Великого поста. Этот период, который продлится до 4 мая, является самым длинным и строгим постом в году, требуя от верующих не только физического, но и духовного самосовершенствования.

Что можно, а чего нельзя в Великий пост

Великий пост – это время, когда каждый православный христианин готовится к празднованию Пасхи, величайшего христианского праздника. Основная цель поста – очищение души и тела через покаяние и отказ от земных удовольствий. Верующие стремятся не только ограничить себя в пище, но и воздержаться от злых помыслов, простить образы и сосредоточиться на молитвах.

Первый день Великого поста считается самым строгим: если здоровье позволяет, рекомендуется провести его без еды, или ограничиться одним приемом постной пищи. В течение всего поста следует избегать продуктов животного происхождения, предпочитая овощи, фрукты и каши, приготовленные на воде без добавления масла.

Чистый понедельник: традиции и ограничения

Чистый понедельник – это не только начало духовного очищения, но и время для физического порядка. По традиции, в этот день следует провести генеральную уборку в доме, постирать одежду и постельные принадлежности, а также заменить скатерти. Важна также телесная чистота, поэтому рекомендуется тщательно искупаться.

В Чистый понедельник следует воздержаться от:

  • Устройство громких вечеринок;
  • Употребление спиртных напитков и курение;
  • Телесных утех;
  • Ссор и конфликтов;
  • Зависти и лжи.

Также важно не отказывать в помощи другим, воздерживаться от веселья, ругательства и сквернословия, и не есть остатки пищи после Масленицы.

Это время отличается не только ограничениями, но и возможностью для духовного роста и самосовершенствования, что является основой для достойного празднования Пасхи.

Какой религиозный праздник 18 марта

По новому церковному календарю сегодня чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

По старому церковному календарю — день памяти святого Конона Мандонского.

День ангела 18 марта

Именины по новому календарю сегодня празднуют Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.

Именины по старому календарю отмечают Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян и Ираида.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua