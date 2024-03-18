Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: обычаи и приметы

Что можно, а чего нельзя в Великий пост

Великий пост – это время, когда каждый православный христианин готовится к празднованию Пасхи, величайшего христианского праздника. Основная цель поста – очищение души и тела через покаяние и отказ от земных удовольствий. Верующие стремятся не только ограничить себя в пище, но и воздержаться от злых помыслов, простить образы и сосредоточиться на молитвах.

Первый день Великого поста считается самым строгим: если здоровье позволяет, рекомендуется провести его без еды, или ограничиться одним приемом постной пищи. В течение всего поста следует избегать продуктов животного происхождения, предпочитая овощи, фрукты и каши, приготовленные на воде без добавления масла.

Чистый понедельник: традиции и ограничения

Чистый понедельник – это не только начало духовного очищения, но и время для физического порядка. По традиции, в этот день следует провести генеральную уборку в доме, постирать одежду и постельные принадлежности, а также заменить скатерти. Важна также телесная чистота, поэтому рекомендуется тщательно искупаться.

В Чистый понедельник следует воздержаться от:

Устройство громких вечеринок;

Употребление спиртных напитков и курение;

Телесных утех;

Ссор и конфликтов;

Зависти и лжи.

Также важно не отказывать в помощи другим, воздерживаться от веселья, ругательства и сквернословия, и не есть остатки пищи после Масленицы.

Это время отличается не только ограничениями, но и возможностью для духовного роста и самосовершенствования, что является основой для достойного празднования Пасхи.

Какой религиозный праздник 18 марта

По новому церковному календарю сегодня чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

По старому церковному календарю — день памяти святого Конона Мандонского.

День ангела 18 марта

Именины по новому календарю сегодня празднуют Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.

Именины по старому календарю отмечают Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян и Ираида.