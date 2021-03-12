Соблюдаете ли вы пост? Что говорят одесситы

Мы спросили у людей на улицах Одессы, как они относятся к посту и соблюдают ли они Великий пост. А также расспросили, есть ли в их рационе любимое постное блюдо.

Елена, 70 лет:

— Великий пост — это не пережиток, как многие считают. Это наша традиция, которую нужно соблюдать и тем более верить. Но, к сожалению, не всегда получается. Если я и соблюдаю пост, то раз или два раза в неделю. Обычно готовлю постные салаты, конечно, самый любимый, это наш одесский винегрет. Тем более для тех, кто не может соблюдать строгий пост, есть одобрение от батюшки и Бога. В нашем случае зачастую это из-за слабого здоровья и болезней. Однако если есть возможность поститься, тогда я только «за»!

Людмила, 64 года:

— К посту отношусь только положительно. Великий пост и другие посты пытаюсь соблюдать, но не всегда. У меня даже дети постятся. В моем возрасте уже сложно соблюдать строгую диету целый месяц. Короткие посты могу соблюдать полностью. Во время поста традиционно готовлю рыбные блюда. Салатики и овощи — это однозначно, но иногда проще купить рыбу, ведь цены на овощи не самые низкие.

Максим, 25 лет:

— К посту и всем этим обычаям отношусь отрицательно. Я не верю во все это. Если не привязываться к религии, а смотреть на пост с точки зрения диеты, то, наверное, разгрузка для организма — это неплохо. Я, кстати, никогда не соблюдал диеты, у меня с метаболизмом все в порядке.

Инна, 30 лет:

— К любому посту я отношусь нейтрально. Я не против того, чтобы люди постились, если они считают, что так очищаются и лучше познают Господа. Православный пост мне не знаком, потому что я иудейка. Конечно, у нас тоже есть посты, но я приверженец духовного очищения. Но еда — это тоже важно: ты — это то, что ты ешь. Но сегодня религия уходит на задний план. Сейчас постятся, потому что это модно или воспринимают как обычную диету. Ну а мое любимое диетическое и постное блюдо — это чечевичный суп. Очень вкусно!

Ольга, 56 лет:

— Пост не соблюдаю. Но отношусь к нему положительно — это праздник. Моя мама может его соблюдать, пока ей позволяет здоровье. Для меня самое постное блюдо — это вареники с картошкой.

Андрей, 47 лет:

— По религиозным соображениям я пост не соблюдаю, но отношусь к этому положительно. Постится человек — это его дело, каждый поступает, как считает нужным. Однако Пасху в нашей семье отмечаем всегда, считаем ее одним из главных праздников.

Даниил, 20 лет:

— Про пост слышал еще с детства — из разряда того, что вроде касается тебя, а так и не вспомнишь в чем суть.Лично я никогда не относился к этому, как к чему-то серьезному. Если воспринимать пост как диету, то некоторые блюда я очень люблю. Не только же мясом питаться!

Опрос подготовили Анастасия ЕПУРЬ и Иван МЯГЧЕНКОВ

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