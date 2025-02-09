Як інформує Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сьогодні не пощастить жителям наступних адрес:
Південний РЕМ
- Абрикосова, 15-33;
- Авіаторів, 43;
- Калиновського, 2-38;
- Вершинна, 1-33;
- Вірського, 2, 4;
- Горіхова;
- Дача Ковалевського, 5, 102-144;
- Естонська, 1-10а;
- Дениса Максишка, 1-12, 21, 50, 81, 97;
В той же час, незважаючи на похолодання, ситуація в енергосистемі країни залишається стабільною, і стабілізаційні відключення світла сьогодні не передбачені. Про можливі зміни буде повідомлено додатково.
- М. Огреніча, 1-12б;
- Петра Болбочана, 3-5б, 7в;
- Просвіти, 1-11;
- Ігоря Бедзая, 2-10;
- Правди;
- М. Демченко, 1-а Лінія, 3-15, 20;
- М. Демченко, 2-а Лінія, 2-31;
- М. Демченко, 3-я Лінія, 5-67;
- М. Демченко, 4-а Лінія;
- М. Демченко, 5-а Лінія;
- М. Демченко, 6-а Лінія, 4-36, 100-121;
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- пров. 1-й Амундсена, 1;
- пров. 2-й Амундсена, 3/корп. 4;
- пров. 3-й Амундсена, 6/корп. 5, 6а, 6/2,6/корп. 10,6/корп. 7;
- пров. Амундсена, 1-11;
- пров. Гетьманський, 4;
- пров. Естонський, 1-13;
- пров. Ковалевського, 9.
Роботи до 17:00-20:00.
Центральний РЕС
- Французький бульвар, 14, 14а, 14б;
- Семінарська, 1-1/корп. 6;
- пров. Красний, 1;
- просп. Лесі Українки, 6а, 8а.
Роботи до 15:00-19:00.
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