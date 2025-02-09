черги відключення світла
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як інформує Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сьогодні не пощастить жителям наступних адрес:

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 15-33;
  • Авіаторів, 43;
  • Калиновського, 2-38;
  • Вершинна, 1-33;
  • Вірського, 2, 4;
  • Горіхова;
  • Дача Ковалевського, 5, 102-144;
  • Естонська, 1-10а;
  • Дениса Максишка, 1-12, 21, 50, 81, 97;
В той же час, незважаючи на похолодання, ситуація в енергосистемі країни залишається стабільною, і стабілізаційні відключення світла сьогодні не передбачені. Про можливі зміни буде повідомлено додатково.
  • М. Огреніча, 1-12б;
  • Петра Болбочана, 3-5б, 7в;
  • Просвіти, 1-11;
  • Ігоря Бедзая, 2-10;
  • Правди;
  • М. Демченко, 1-а Лінія, 3-15, 20;
  • М. Демченко, 2-а Лінія, 2-31;
  • М. Демченко, 3-я Лінія, 5-67;
  • М. Демченко, 4-а Лінія;
  • М. Демченко, 5-а Лінія;
  • М. Демченко, 6-а Лінія, 4-36, 100-121;
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  • пров. 1-й Амундсена, 1;
  • пров. 2-й Амундсена, 3/корп. 4;
  • пров. 3-й Амундсена, 6/корп. 5, 6а, 6/2,6/корп. 10,6/корп. 7;
  • пров. Амундсена, 1-11;
  • пров. Гетьманський, 4;
  • пров. Естонський, 1-13;
  • пров. Ковалевського, 9.

Роботи до 17:00-20:00.

Центральний РЕС

  • Французький бульвар, 14, 14а, 14б;
  • Семінарська, 1-1/корп. 6;
  • пров. Красний, 1;
  • просп. Лесі Українки, 6а, 8а.

Роботи до 15:00-19:00.

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