Сегодня церковь празднует Покров по старому стилю: какие еще праздники и традиции связаны с этим днем

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новоюлианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Церковный праздник 14 октября по старому стилю

Раньше мы рассказывали о церковном празднике, который отмечают по старому календарному стилю — Покрова Пресвятой Богородицы, и о том, что можно и нельзя делать в этот день. Более подробно об этом здесь: Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник.

Церковный праздник 14 октября по новому стилю

Мученики Назарий, Гервасий и Протасий

14 октября по новому церковному календарю чтят память нескольких святых: мучеников Назария, Гервасия и Протасия, мученицы Параскевы Сербской, а также преподобного Николая Святоши – князя Черниговского и чудотворца Киево-Печерского.

Назарий происходил из аристократической и богатой римской семьи. Его родителей окрестил сам апостол Петр, а Назария – первый епископ Рима Лин. Смолоду Назарий решил посвятить себя служению Христу и обратил многих язычников в христианскую веру.

В Медиолане (современный Милан) он встретил заключенных братьев-близнецов Протасия и Гервасия, известных своими чудесами. Назарий решил поддержать их, за что был избит и изгнан из города. Он отправился в Галлию, в город Семье, где обратил многих язычников и окрестил сына христианки – Келсия, ставшего его учеником и соратником. Вместе они преследовались за веру: их пытали, бросали хищным зверям и пытались утопить в море. Однако мученики чудом оставались невредимыми. Впечатленные воины сами приняли христианство и отпустили Назария и Келсия. Вернувшись в Медиолан, чтобы посетить Гервасия и Протасия, они были казнены по приказу императора Нерона.

Преподобная Параскева

Преподобная Параскева (Петка Сербская) жила в XI веке. Она родилась в богатой христианской семье и с детства вела благочестивую жизнь. Однажды на богослужении она услышала слова Христа из Евангелия от Матфея: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и идите за Мною». После этого Параскева начала помогать бедным, а после смерти родителей раздала имущество и вместе с братом Евфимием приняла монашество. Впоследствии она уединилась в Иорданской пустыне, где прожила до глубокой старости, питаясь только ягодами и растениями. За два года до смерти ей явился ангел и приказал вернуться на родину, что она и сделала.

Святую Параскеву почитают как покровительницу женского труда и ткачества, особенно в балканских странах.

Кем был Николай Святоша

Преподобный Николай Святоша, в мире – Святослав Давидович Луцкий, был сыном черниговского князя Давида Святославича и правнуком Ярослава Мудрого.

Николай жил в XII веке, правил в Луцке, имел семью. Около 1106-1107 года русско-половецкие войска лишили его участия. Вместо того чтобы бороться за власть, он вступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашеский постриг. В монастыре он выполнял простейшие работы: готовил еду, рубил дрова, носил воду, был вратарем. За послушание игумен разрешил ему отдельную келью, возле которой Николай усадил сад. На свои средства он построил в монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь святителя Николая.

Николай стал первым князем, принявшим монашество. Он не считался с упреками родных и своего врача Петра, который переживал за его здоровье. Когда Петр сам заболел, он исцелился только благодаря молитвам Николая и после этого стал монахом.

Николай тратил все свои средства на украшение храма, покупку книг или раздавал нищим. Его мощи находятся в Ближних пещерах лавры, и его почитают как чудотворца – согласно житиям, его власяница исцелила тяжело больного брата, князя Изяслава.

Народный праздник 14 октября

В народном календаре 14 октября называют днем ​​Параскевы Грязных. Такое название связано с началом сильных дождей, когда земля размокала и превращалась в грязь.

Не рекомендуется делать 14 октября

Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, злословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, алчности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи просящим.

Народные традиции не рекомендуют стирать, шить, вышивать, гладить, убирать – это может привести к неприятностям. Также не стоит беспокоить землю – копать, сажать и т.п., и отправляться в дальнюю дорогу – могут ждать неудачи. Особенно эти запреты касаются женщин – этот день лучше посвятить молитвам святой и себе, отложив все заботы на потом.

Что можно делать 14 октября

Святая Параскева считается покровительницей женщин. К ней обращаются с молитвами об исцелении ран, болезнях и защите от страстей.

К преподобной, как и к Богородице на Покров, обращаются девушки и женщины с просьбами о замужестве, хорошем женихе, счастливой семейной жизни и об исцелении женских болезней, зубной, головной боли, лихорадки.

К Николаю Святоши обращаются с просьбами об исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных ситуациях.

В этот день хорошо помочь нуждающимся, накормить бездомных животных. По народному поверью, 14 октября следует готовить пшеничную кашу с маслом – на удачу.

Именины 14 октября

По новому церковному календарю сегодня именины отмечают: Прасковья, Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр.

По старому стилю именины празднуют: Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей.

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14 октября 2024 в Украине по новому стилю вспоминают несколько мучеников и преподобного Николая Святошу. По старому стилю – праздник Покрова Богородицы.