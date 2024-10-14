Сьогодні церква святкує Покрова за старим стилем: які ще свята та традиції пов’язані з цим днем

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят було перенесено на 13 днів раніше. Однак деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Церковне свято 14 жовтня за старим стилем

Раніше ми розповідали про церковне свято, яке відзначають за старим календарним стилем – Покров Пресвятої Богородиці, та про те, що можна і не можна робити в цей день. Більш докладно про це тут: Покров Пресвятої Богородиці: що це за свято.

Церковне свято 14 жовтня за новим стилем

Мученики Назарій, Гервасій і Протасій

14 жовтня за новим церковним календарем вшановують пам’ять кількох святих: мучеників Назарія, Гервасія і Протасія, мучениці Параскеви Сербської, а також преподобного Миколи Святоші – князя Чернігівського і чудотворця Києво-Печерського.

Назарій походив з аристократичної та заможної римської родини. Його батьків охрестив сам апостол Петро, а Назарія – перший єпископ Риму Лін. Змолоду Назарій вирішив присвятити себе служінню Христу і навернув багатьох язичників до християнської віри.

У Медіолані (сучасний Мілан) він зустрів ув’язнених братів-близнюків Протасія і Гервасія, відомих своїми чудесами. Назарій вирішив підтримати їх, за що був побитий і вигнаний з міста. Він вирушив до Галлії, в місто Сім’є, де навернув багатьох язичників і охрестив сина християнки – Келсія, який став його учнем і соратником. Разом вони зазнали переслідувань за віру: їх катували, кидали хижим звірам і намагалися втопити в морі. Однак мученики дивом залишалися неушкодженими. Вражені воїни самі прийняли християнство і відпустили Назарія і Келсія. Повернувшись до Медіолану, щоб відвідати Гервасія і Протасія, вони були страчені за наказом імператора Нерона.

Преподобна Параскева

Преподобна Параскева (Петка Сербська) жила в XI столітті. Вона народилася в заможній християнській родині і з дитинства вела благочестиве життя. Одного разу на богослужінні вона почула слова Христа з Євангелія від Матвія: “Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, та й іде за Мною”. Після цього Параскева почала допомагати бідним, а після смерті батьків роздала майно і разом з братом Євфимієм прийняла чернецтво. Згодом вона усамітнилася в Йорданській пустелі, де прожила до глибокої старості, харчуючись лише ягодами та рослинами. За два роки до смерті їй з’явився ангел і наказав повернутися на батьківщину, що вона і зробила.

Святу Параскеву шанують як покровительку жіночої праці та ткацтва, особливо в балканських країнах.

Ким був Микола Святоша

Преподобний Микола Святоша, у миру – Святослав Давидович Луцький, був сином чернігівського князя Давида Святославича і правнуком Ярослава Мудрого.

Микола жив у XII столітті, правив у Луцьку, мав сім’ю. Близько 1106-1107 року русько-половецькі війська позбавили його уділу. Замість того, щоб боротися за владу, він вступив до Києво-Печерської лаври і прийняв чернечий постриг. У монастирі він виконував найпростіші роботи: готував їжу, рубав дрова, носив воду, був воротарем. За послух ігумен дозволив йому окрему келію, біля якої Микола посадив сад. На власні кошти він збудував у монастирі храм Святої Трійці та лікарняну церкву святителя Миколая.

Микола став першим князем, який прийняв чернецтво. Він не зважав на докори рідних і свого лікаря Петра, який переживав за його здоров’я. Коли Петро сам захворів, він зцілився лише завдяки молитвам Миколи і після цього також став ченцем.

Микола витрачав усі свої кошти на прикрашання храму, купівлю книг або роздавав жебракам. Його мощі знаходяться у Ближніх печерах лаври, і його шанують як чудотворця – згідно з житіями, його волосяниця зцілила тяжко хворого брата, князя Ізяслава.

Народне свято 14 жовтня

У народному календарі 14 жовтня називають днем Параскеви Бруднихи. Така назва пов’язана з початком сильних дощів, коли земля розмокала і перетворювалася на бруд.

Що не рекомендується робити 14 жовтня

Церква, як і в будь-який інший день, не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів і осуду, а також заздрості, жадібності, помсти і відчаю. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Народні традиції не рекомендують прати, шити, вишивати, прасувати, прибирати – це може призвести до неприємностей. Також не варто турбувати землю – копати, садити тощо, і вирушати в далеку дорогу – можуть чекати невдачі. Особливо ці заборони стосуються жінок – цей день краще присвятити молитвам святій і собі, відклавши всі турботи на потім.

Що можна робити 14 жовтня

Свята Параскева вважається покровителькою жінок. До неї звертаються з молитвами про зцілення ран, хвороб і захист від пристрастей.

До преподобної, як і до Богородиці на Покрову, звертаються дівчата та жінки з проханнями про заміжжя, гарного нареченого, щасливе сімейне життя і про зцілення жіночих хвороб, зубного, головного болю, лихоманки.

До Миколи Святоші звертаються з проханнями про зцілення від хвороб і допомогу у важких життєвих ситуаціях.

У цей день добре допомогти нужденним, нагодувати бездомних тварин. За народним повір’ям, 14 жовтня слід готувати пшеничну кашу з маслом – на удачу.

Іменини 14 жовтня

За новим церковним календарем сьогодні іменини відзначають: Парасковія, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро.

За старим стилем іменини святкують: Петро, Роман, Олександр, Микола, Іван, Михайло, Георгій, Віра, Олексій.

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