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Что отмечает церковь 20 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 20 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 20 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

20 сентября у православных верующих день памяти святого великомученика Евстратия и других.

Что это за день

Евстратий прославился своей непоколебимой преданностью Христу, несмотря на жестокие пытки. Он и четверо его товарищей погибли, но сохранили веру, став символом мужества и верности христианским убеждениям.

Другого святого, преподобномученика Евстратия Печерского, вспоминают за его самопожертвование и духовную стойкость. Он родился в богатой семье, но отрекся от светской жизни, став монахом в Киево-Печерском монастыре. Во время нападения половцев его захватили и продали в рабство, но он отказался отречься от веры. В результате Евстратий принял мученическую смерть через распятие, тем самым утвердив свой духовный путь и веру.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Не следует свататься — вас постигнет неудача.
  • Нельзя давать или брать деньги в долг.
  • Запрещается грубо обращаться с детьми.

Народные приметы 20 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: высоко летят журавли — осень будет мокрой и холодной;
  • дует восточный ветер — ждите грозу;
  • шишки раскрыты — будет потепление, закрыты — то похолодает;
  • шишки растут высоко на хвойных — поздно придет зима;
  • облака черного цвета — к дождям.

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