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Новости Одессы и Одесской области

Сегодня в Одессе траур по погибшим при пожаре в отеле “Токио Стар”

Сегодня в Одессе траур по погибшим при пожаре в отеле “Токио Стар”

Соответствующее распоряжение подписала и.о. главы Одесской облгосадминистрации Татьяна Шаталова.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации.

Органам власти и госучреждений поручено приспустить государственные флаги Украины.

Напомнимпожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек.

Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле: несоблюдение правил пожарной безопасности, поджог с целью сокрыть убийство, неосторожное обращение с огнем.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить соблюдение пожарной безопасности во всех местах отдыха людей. Президент Владимир Зеленский обещал лично проконтролировать, чтобы виновные ответили за последствия пожара. Владелец “Токио Стар” Вадим Черный уже заявил, что готов понести ответственность.

По факту пожара в гостинице “Токио Стар” возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

“Токио Стар” была одной из самых дешевых в Одессе гостиниц. Ее открыли в здании бывшего трамвайного депо.

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