Сегодня Собор Волынских святых

Собор Волынских святых празднуется в память о возвращении Почаевской лавры из унии в Православие. Произошло это событие 10 октября 1831 года.

История Почаевской лавры

Почаевская лавра находится в украинском городе Почаев Тернопольской области. Это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западной части Украины. Согласно преданию, его основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1237—1240 годах. За свою историю лавра пережила княжеские междоусобицы, татарское иго, преследования со стороны поляков, латинян и униатов.

В 1713 году Почаевский монастырь стал греко-католическим. Но после подавления польского восстания в 1831 году он перешел Русской православной церкви.

Кто управляет Почаевской лаврой?

С 1997 года лавра подчиняется юрисдикции митрополита Киевского и всея Украины Украинской православной церкви (Московского патриархата). Её наместником является архимандрит Почаевский, викарий Киевской митрополии Владимир.

Также читайте: Святые источники Одесской области исцеляют душу и тело