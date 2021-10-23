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Сегодня Собор Волынских святых

Сегодня Собор Волынских святых

Сегодня, 23 октября, православные христиане отмечают Собор Волынских святых.

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Собор Волынских святых празднуется в память о возвращении Почаевской лавры из унии в Православие. Произошло это событие 10 октября 1831 года.

История Почаевской лавры

Почаевская лавра находится в украинском городе Почаев Тернопольской области. Это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западной части Украины. Согласно преданию, его основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1237—1240 годах. За свою историю лавра пережила княжеские междоусобицы, татарское иго, преследования со стороны поляков, латинян и униатов.

В 1713 году Почаевский монастырь стал греко-католическим. Но после подавления польского восстания в 1831 году он перешел Русской православной церкви.

Кто управляет Почаевской лаврой?

С 1997 года лавра подчиняется юрисдикции митрополита Киевского и всея Украины Украинской православной церкви (Московского патриархата). Её наместником является архимандрит Почаевский, викарий Киевской митрополии Владимир.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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