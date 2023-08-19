Сьогодні відкривається Одеський кінофестиваль – програма

Сьогодні, у суботу, 19 серпня 2023 року відкривається 14 Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ).

У прес-службі одеської мерії нагадують: цього року фестивальна програма відбувається з 19 по 26 серпня на двох локаціях – в Одесі та Чернівцях.

В рамках 14-го ОМКФ безпосередньо в Одесі вже пройшли покази фільмів спеціальної програми «Зроблено в Одесі». До цієї програми увійшли шість фільмів, створених в Одесі або командами з нашого міста, зокрема:

«Край ріки», реж. Василь Барков; «Крихка пам’ять», реж. Ігор Іванько; «Одеса уві сні», реж. Кирило Наумко; «Привоз», реж. Єва Нейман; «Три могили митця», реж. Арутюн Хачатрян; «Цензорка», реж. Петер Керекеш.

Також на одеській локації до 30 серпня в рамках кінофестивалю відбувається спеціальна програма «Кращі європейські фільми від ОМКФ». До програми увійшли фестивальні хіти, серед яких учасники та лауреати Каннського, Берлінського, Венеціанського та інших міжнародних кінофестивалів.

Покази конкурсних програм 14 ОМКФ проходитимуть у Чернівцях до 26 серпня.

Крім того, у період кінофесту передбачено низку спеціальних показів. Зокрема, покази фільмів блоку «Так переможемо!», до якого увійшли чотири українські фільми:

«Війна в моїй голові», реж. Олександр Авшаров, Сергій Касторних, 2022 (Україна); «Гамлет Світла», реж. Віктор Булига, 2023 (Україна); «Драм», реж. Юліан Улибін, 2023 (Україна); «Civil Pitch 2.0. Кіно, що наближає перемогу», реж. Павло Дорогий, Леся Дяк, Галина Лаврінець, Анастасія Тиха, 2023 (Україна).

Також у блоці «Хроніки війни» представлені чотири документальні стрічки:

«Воїни», реж. Влад Левковський, 2023 (Україна); «Без права на дубль», реж. Андрій Мозговий, 2023 (Україна); «Міста та їхні герої», реж. Ольга Гібелінда, Андрій Литвиненко, 2023 (Україна); «Область Героїв», реж. Артур Лерман, 2023 (Україна).

Ще на тему: Стали відомі українські фільми, які перемогли на ОМКФ.