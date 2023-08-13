В Одессе начались показы Одесского международного кинофестиваля

В субботу, 12 августа, в кинотеатре Multiplex в Аркадии начались показы специальной программы 14 Одесского международного кинофестиваля.

«Сердце и душа ОМКФ навсегда принадлежат Одессе»

Открыть это мероприятие посетили Генеральный директор фестиваля Анна Мачух и программный консультант Алик Шпилюк. Конечно, главный вопрос к собравшимся был о возможности возвращения фестиваля в родной город, ведь как мы уже сообщали, основные события ОМКФ пройдут в Черновцах, а питчинги и программа документальных фильмов – в польской Гдыне.

– Сердце и душа ОМКФ навсегда принадлежат Одессе, поэтому для нас важно, чтобы в родном городе фестиваля также проводились мероприятия. Именно поэтому мы решили, что для Одессы в этом году должна быть создана специальная программа. Верю, что вскоре после нашей Победы мы обязательно вернемся в Одессу с полной программой. А совсем скоро объявим еще больше новостей о событиях, которые здесь будут происходить, – отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

В рамках одесской программы будут показаны ленты, так или иначе, связанные с Одессой, рассказал Алик Шпилюк, программный консультант ОМКФ:

– Мы собрали шесть фильмов, еще не показывавшихся в Одессе. Среди них даже мировая премьера. Край реки – это копродукция одесской киностудии и болгарского режиссера Вадима Баркова. («Одесская жизнь» уже рассказывало о ленте) Этот фильм снимался в Вилково, в устье Дуная с участием одесских и болгарских актеров.

Одесская программа состоит из шести фильмов, три из которых документальные, и продлится до 17 августа. Все они были созданы в Одессе или командами из нашего города.

Показы открыл фильм «Цензорка» копродукции Словакии, Чехии и Украины, который начали снимать еще в 2018 году. Премьера фильма состоялась 1 сентября 2021 года на Венецианском фестивале. Там фильм получил приз за лучший сценарий программы «Горизонты». После этого «Цензорка» путешествует по фестивалям и вот, наконец, состоялся показ в городе, где снималось это кино. На показе присутствовала часть киносъемочной группы и исполнители ролей. Но, к сожалению, не все дожили до этого события: 16 сентября 2022 года Тимофий Бойко, который работал постановщиком в художественном департаменте, а также художником и декоратором на Одесской киностудии, погиб во время тяжелого боя в Херсонской области. 24 февраля он ушел добровольцем на фронт и служил в составе 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

Фильмы программы «Сделано в Одессе»

13 августа, «Одесса во сне», реж. Кирилл Наумко

Боясь потерять связь с родным городом, Кирилл снова посещает Одессу. В разговорах с матерью и другом детства, одесситами Ольгой и Никитой, герой пытается выяснить, что для него означает дом. Какой была жизнь в Одессе всего за пять дней до начала полномасштабной войны? Ведь чтобы жить повседневной жизнью, зная, что на вашу страну могут напасть в любое время, нужно большое мужество.

14 августа, «Три могилы художника», реж. Арутюн Хачатрян

Фильм рассказывает о жизни, полной приключений, и творческом наследии талантливого армянского художника Вагана Ананяна. Он родился и вырос в Ереване, но чем дальше, тем больше разочаровывался в армянской действительности (землетрясение 1988 года, война, распад Советского Союза). Ваган переезжает в Таллинн, а затем в Киев и Одессу, чтобы работать там. После смерти останки Вагана были похоронены в Таллинне, Одессе и Ереване. Его художественное наследие осталось в разных странах, вдали от его родины.

15 августа, «Привоз», реж. Ева Нейман

Фильм документирует жизнь одного из старейших и крупнейших рынков Европы. Страсти с обеих сторон прилавков, сны грузчиков, тайные мечты продавщиц рыбы; размышлениями о мироздании и смысле жизни делится базарная охрана и руководитель барахолки.

16 августа, «Край реки», реж. Василий Барков

По сюжету ряд событий приводит болгарина Фори в дельту Дуная. В украинском городе Вилково при случайных трагических обстоятельствах Фори оказывается под стражей. Но в этом городе, населенном липованами, герой встречает настоящую любовь, а красота и духовная атмосфера Украинской Венеции дают ему ощущение, что именно такое место он искал всю свою жизнь.

17 августа, «Хрупкая память», реж. Игорь Иванько

Молодой кинооператор Игорь случайно находит поврежденный фотоархив своего деда – известного советского и украинского кинооператора Леонида Бурлаки. Игорь должен узнать, кем был и о чем мечтал его дед, пока болезнь Альцгеймера не отнимет у Леонида возможность узнавать внука.

Начало сеансов в 19.00.

Помимо данной программы одесситы могут посмотреть и другие фильмы, которые подготовила команда ОМКФ – это ретроспектива киноклассики, лучшие премьеры, всего сорок лент. Эти показы проходят в кинотеатре Multiplex до 31 августа.

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