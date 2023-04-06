Одесский кинофест-2023: где он может состояться?

В этом году Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) планируется провести в Черновцах.

Об этом пишет Телеграм-канал «Новости Одесса», ссылаясь на слова мэра Черновцов.

«В августе проведут Одесский кинофестиваль. Его традиционно проводили в Одессе, но в этом году решили перенести из Одессы в Черновцы», – цитирует канал слова городского головы.

Также сообщается, что местом проведения мероприятия выбран кинотеатр имени И. Миколайчука.

При этом стоит отметить, что на официальных страницах ОМКФ данная информация пока отсутствует.

Напомним, в 2022 году из-за войны Одесский кинофестиваль проходил на Балканах – в Косово.

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