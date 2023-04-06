Одесский кинофест-2023: где он может состояться?

В этом году Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) планируется провести в Черновцах.
Об этом пишет Телеграм-канал «Новости Одесса», ссылаясь на слова мэра Черновцов.
«В августе проведут Одесский кинофестиваль. Его традиционно проводили в Одессе, но в этом году решили перенести из Одессы в Черновцы», – цитирует канал слова городского головы.
Также сообщается, что местом проведения мероприятия выбран кинотеатр имени И. Миколайчука.
При этом стоит отметить, что на официальных страницах ОМКФ данная информация пока отсутствует.
Напомним, в 2022 году из-за войны Одесский кинофестиваль проходил на Балканах – в Косово.
Еще новости Одессы по теме:
- Стали известны украинские фильмы, которые победили на ОМКФ;
- Что покажут на Одесском кинофестивале в Косово;
- Как пройдет Одесский кинофестиваль в условиях войны и обстрелов.