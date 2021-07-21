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Сегодня юбилей у Шарлотты Генсбур

Сегодня юбилей у Шарлотты Генсбур

Сегодня, 21 июля англо-французской актрисе и певице Шарлотте Гензбур исполняется 50 лет.

Шарлотта родилась в 1971 году в Лондоне, в семье английской актрисы и певицы Джейн Биркин и французского певца и композитора Сержа Генсбура. Всё своё детство она провела на съёмочных площадках. В кино начала сниматься в 1984 году. Её первой актёрской работой стала роль дочери Катрин Денёв в фильме «Слова и музыка».

Уже через два года начинающая актриса получила главную премию во французском кинематографе «Сезар» как самая многообещающая исполнительница за роль в семейной драме Клода Миллера «Дерзкая девчонка».

В 1990-х годах к Шарлотте приходит международный успех, после того как на экраны выходит «Цементный сад».

В 2000 году Генсбур получает «Сезар» как лучшая актриса второго плана за фильм «Рождественский пирог», а в 2009 году — Приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля, снявшись в «Антихристе».

Среди последних её заметных работ есть фильмы: «День независимости: Возрождение», «Снеговик», «Призраки Исмаэля» и «Обещание на рассвете».

Параллельно с актерской карьерой Шарлотта занималась музыкой. Дебютировала как певица в 12 лет, вместе с отцом исполнив песню «Lemon Incest». Позже она выпустила сольные альбомы «5:55», «IRM», «Stage Whisper» и «Rest».

Фото: film.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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