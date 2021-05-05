Сегодня именины у Виталиев

Сегодня, 5 мая, по православному календарю день ангела у Виталия.
Имя Виталий уходит корнями в Древний Рим и с латинского языка переводится как жизненный. В сокращенном варианте — Виталик.
Считается, что мужчины с таким именем интересуются музыкой, шахматами и не против поиграть в карты. Среди их увлечений могут быть и автомобили.
Виталии становятся инженерами, конструкторами, учителями математики или физики. Преуспевают и в бизнесе.
Если в вашем окружении есть Виталии, не забудьте их поздравить.