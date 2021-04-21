Сегодня именины у Сергеев

Сегодня, 21 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Сергеи.

Сегодня, 21 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Сергеи.

Это достаточно распространенное мужское имя. Оно происходит от римского родового имени Сергиус.

Считается, что Сергеи предпочитают энергичные действия сентиментальным эмоциям, но при этом способности сопереживать они не лишены. В работе оно добросовестны, обязательны и всегда стараются выполнять свои обещания. Среди увлечений у Сергеев на первом месте музыка и кино. Среди носителей этого имени много актеров, композиторов и художников.

Если в вашем окружении есть Сергеи, не забудьте их поздравить.