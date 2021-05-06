Сегодня именины у Анатолиев

Сегодня, 6 мая, по православному календарю день ангела у Анатолия.

Имя Анатолий переводится с древнегреческого как «восточный», «восток» и «восход солнца». Также известно, что Анатолией назывался полуостров Малой Азии и территория современной Турции.

В христианском именослове это имя соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, среди них — мученики Анатолий Никейский и Анатолий Никомидийский, святитель Анатолий, патриарх Константинопольский (V век), участвовавший в III и IV Вселенских соборах.

Если среди ваших друзей и близких есть Анатолии, не забудьте их поздравить.