Сегодня День рождения Зои Дойч

Сегодня, 10 ноября, День рождения отмечает американская актриса Зои Дойч. Ей исполняется 27 лет.

Зои Дойч родилась в Лос-Анджелесе, в семье актрисы Лиа Томпсон и кинорежиссёра Ховарда Дойча. Посещала школы Oakwood School и The Los Angeles County High School, где проходила обучение актёрскому мастерству.

Фильмы с участием Зои Дойч

Карьера Дойч началась в 2010 году. Первой её работой была роль в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь на борту», который вышел на телеканале Disney. В следующем году её пригласили сниматься в сериал «Двойник». Потом Дойч появилась в одном эпизоде телевизионного шоу «Морская полиция: Спецотдел» — «Последняя оценка».

Также Зои снималась в фильмах «Прекрасные создания», «Почему он?», «Дедушка лёгкого поведения», «Матрица времени». Однако больше всего актрису знают по экранизации серии романов «Академия вампиров» американской писательницы Райчел Мид.

Зои Дойч: личная жизнь

С 2011 года Дойч встречалась с Эваном Джогиа, с которым вместе снялась в клипе на песню «Opium» группы The New Division. Пара рассталась в октябре 2016 года.

Напомним, в октябре отмечали День рождения Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: kinointeres.ru