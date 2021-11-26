Сегодня День рождения у Тины Тёрнер

Сегодня, 26 ноября, День рождение отмечает американская певица и танцовщица Тина Тёрнер. Ей исполняется 82 года.

Тина Тёрнер считается одной из величайших певиц всех времён. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность это она получила титул «Королевы рок-н-ролла».

Тина и Айк

Её настоящее имя — Анна Мэй Буллок. Она родилась в небольшом городке Натбуш, штат Теннесси. В 16 лет девушка с сестрой и матерью переехала в Сент-Луис, где познакомилась с музыкантом Айком Тёрнером. Позже она стала вокалисткой, ведущей шоу Айка и его женой.

Айк оказался тираном и наркоманом. В 1976 году он в очередной раз жестоко избил супругу прямо перед концертом. Тёрнер сбежала от него. Два года после развода Тина жила далеко не звездной жизнью. Получала продовольственные талоны, ночевала у друзей, выступала в занюханных клубах и расплачивалась за долги.

Сольная карьера Тины Тёрнер

В 1984 году она записала альбом «Private Dancer», который до сих пор считается одним из самых феноменальных камбэков в истории. Диск разошелся в количестве 11 миллионов копий. Позже Тёрнер получила награду MTV Video Music Awards, две премии American Music Awards и четыре статуэтки Грэмми, подтвердив свой статус как «возвратившейся королевы».

В феврале 1985 года Тёрнер отправилась в своё первое сольное мировое турне The Private Dancer Tour с 170 концертами в Штатах, Азии, Европе и Австралии.

Интересные факты о Тине Тёрнер

Свой первый хит Тина записала случайно, в 1960 году. Она спела вместо певца, который не появился в студии. Песня «A Fool in Love» добралась до вершин американских чартов. Айк придумал Анне новый псевдоним, Тина Тёрнер, и назвал свою группу «Айк и Тина Тёрнер Ревью» (Ike & Tina Turner Revue).

Тина Тёрнер значится в Книге рекордов Гиннесса как сольный артист, продавший рекордное число билетов на свои концерты.

Во время брака с Айком из-за постоянного насилия с его стороны Тёрнер пыталась покончить с собой.

В 1993 году на экраны вышел фильм «При чем здесь любовь?» (What’s Love Got to Do With It?), снятый по автобиографии певицы. За роль Тины Тернер актриса Анджела Бассетт номинировалась на «Оскар».

В 2013 году певица вышла замуж второй раз за немецкого музыкального продюсера Эрвина Баха, с которым до свадьбы встречалась 27 лет. Сейчас Тина является гражданкой Швейцарии, где и проживает с семьей.

В 2013 году певица перенесла инсульт, а в 2016 году у нее диагностировали рак кишечника. Она решила лечиться гомеопатическими средствами, что привело к почечной недостаточности. В 2017 году ей пересадили почку её второго мужа Эрвина Баха.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: cheatsheet.com