Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Скарлетт Йоханссон

Сегодня День рождения у Скарлетт Йоханссон

Сегодня, 22 ноября, американской актрисе Скарлетт Йоханссон исполняется 37 лет.

Подписаться

Скарлетт Йоханссон родилась в Нью-Йорке. После того, как её родители развелись, девочка попеременно жила в двух городах — в Нью-Йорке, где у неё остался отец, и в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке Скарлетт с самого детства посещала актёрскую школу Ли Страсберга. Но карьеру начала в Лос-Анджелесе. В 1992 году она сыграла во внебродвейской постановке под названием «Софистика».

Скарлетт Йоханссон: фильмы

Свою первую кинороль Йоханссон получила в 11 лет в фильме «Норт». Режиссёр фильма Роб Райнер в одном из интервью сказал, что «маленькая Скарлетт талантлива не детским талантом» и что она напоминает ему «даму средних лет, чуть сварливую, очень придирчивую, требовательную и разуверившуюся в жизни».

Несколько следующих её ролей остались незамеченными. Однако в 1996 году Скарлетт сыграла свою первую главную роль в фильме «Мэнни и Ло», за которую получила номинацию на премию Independent Spirit Awards. А образ Грейс Маклин в фильме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей» принёс Скарлетт в 1998 году первую известность в США.

Однако больше всего актриса запомнилась по лентам Вуди Аллена  («Матч-пойнт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона») и Софии Копполы «Трудности перевода». Также внимания заслуживает картины с её участием: «Брачная история», «Остров», «Еще одна из рода Болейн» и серия фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Скарлетт Йоханссон: личная жизнь

Йоханссон не делится подробностями своей личной жизни с прессой, но её имя часто мелькает на страницах таблоидов. Ей приписывали романы с Джаредом Лето, Бенисио дель Торо, Джошем Хартнеттом, Марком Уолбергом и Джастином Тимберлейком.

В 2008 году она вышла замуж за Райана Рейнольдса, однако через два года пара развелась.

В 2014 году Скарлетт расписалась с журналистом Роменом Дориаком. У супругов родилась дочь Роуз, а летом 2016 года брак распался.

В 2020 году Йоханссон снова вышла замуж. На этот раз её избранником стал комик и сценарист Колин Джост. В этом году у них родился сын Космо.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: kino-teatr.ru

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить