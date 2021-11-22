Сегодня День рождения у Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон родилась в Нью-Йорке. После того, как её родители развелись, девочка попеременно жила в двух городах — в Нью-Йорке, где у неё остался отец, и в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке Скарлетт с самого детства посещала актёрскую школу Ли Страсберга. Но карьеру начала в Лос-Анджелесе. В 1992 году она сыграла во внебродвейской постановке под названием «Софистика».

Скарлетт Йоханссон: фильмы

Свою первую кинороль Йоханссон получила в 11 лет в фильме «Норт». Режиссёр фильма Роб Райнер в одном из интервью сказал, что «маленькая Скарлетт талантлива не детским талантом» и что она напоминает ему «даму средних лет, чуть сварливую, очень придирчивую, требовательную и разуверившуюся в жизни».

Несколько следующих её ролей остались незамеченными. Однако в 1996 году Скарлетт сыграла свою первую главную роль в фильме «Мэнни и Ло», за которую получила номинацию на премию Independent Spirit Awards. А образ Грейс Маклин в фильме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей» принёс Скарлетт в 1998 году первую известность в США.

Однако больше всего актриса запомнилась по лентам Вуди Аллена («Матч-пойнт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона») и Софии Копполы «Трудности перевода». Также внимания заслуживает картины с её участием: «Брачная история», «Остров», «Еще одна из рода Болейн» и серия фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Скарлетт Йоханссон: личная жизнь

Йоханссон не делится подробностями своей личной жизни с прессой, но её имя часто мелькает на страницах таблоидов. Ей приписывали романы с Джаредом Лето, Бенисио дель Торо, Джошем Хартнеттом, Марком Уолбергом и Джастином Тимберлейком.

В 2008 году она вышла замуж за Райана Рейнольдса, однако через два года пара развелась.

В 2014 году Скарлетт расписалась с журналистом Роменом Дориаком. У супругов родилась дочь Роуз, а летом 2016 года брак распался.

В 2020 году Йоханссон снова вышла замуж. На этот раз её избранником стал комик и сценарист Колин Джост. В этом году у них родился сын Космо.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: kino-teatr.ru