Сегодня День рождения у принца Чарльза Уэльского

Принц Чарльз Филипп Артур Джордж родился в Букингемском дворце в семье королевы Елизаветы II и её супруга Филиппа Маунтбаттена. Чарльз стал первым внуком короля Георга VI. В честь рождения принца произвели 41 артиллерийский залп. Колокола Вестминстерского аббатства прозвонили пять тысяч раз, а морякам выдали двойную порцию рома.

Интересные факты о принце Чарльзе Уэльском:

в 1980 году Чарльз встречался с леди Сарой Спенсер, но через год женился на её младшей сестрой Диане, которая стала очень популярной в Великобритании;

принц считает, что является генетическим родственником Влада Дракулы;

в 2012 году Чарльз провёл выпуск прогноза погоды на телеканале «Би-би-си-Шотланди»;

согласно британскому законодательству, принц может применить ядерное оружие в мирное время. Для всех остальных законами Британской империи за это предусмотрено пожизненное тюремное заключение;

Чарльз является абсолютным рекордсменом в истории Британской монархии по длительности пребывания в статусе наследника короны;

в Лондоне официальной резиденцией принца Уэльского является Кларенс-хаус.

Чарльз любит автомобили. Его страсть — Aston Martin DB6 Volante. Принц ездит на топливе биоэтанол, производимом из английского вина.

Фото: people.com

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