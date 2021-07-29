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Этот день в истории: как проходила свадьба принца Чарльза и леди Дианы?

Этот день в истории: как проходила свадьба принца Чарльза и леди Дианы?

Ровно 40 лет назад, 29 июля 1981 года, состоялась свадьба воспитательницы детского сада из древнего аристократического рода Спенсеров, леди Дианы и наследника британского престола, принца Чарльза.

Диана была в роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом. Его создали британские модельеры Дэвид и Элизабет Эммануэль. Невеста выглядела словно сказочная фея. А на принце Чарльзе была парадная форма офицера морского флота.

Их брак в СМИ представили как «сказочная свадьба» и «свадьба века». Бракосочетание прошло в лондонском соборе Святого Павла. За торжественной церемонией наблюдали в прямом эфире на экранах телевизоров порядка 750 миллионов человек. После этого молодожёны направились в Букингемский дворец, где организовали свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником.

Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов.

Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году их брак распался официально.

Фото: glamour.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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