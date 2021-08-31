Этот день в истории: кто виноват в гибели принцессы Дианы?

В 1997 году в ночь на 31 августа в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже произошла автомобильная авария. В результате ДТП погибла принцесса Диана, ее друг Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.

«Мерседес» скрывался от папарацци. У входа в тоннель машина на большой скорости влетела в столб, от удара её отбросило на каменную стену, после чего она остановилась. Единственный выжившим оказался телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Однако он получил тяжелые травмы и о событии ничего вспомнить не смог.

Споры о причине автокатастрофы до сих пор не утихают. Изначально в СМИ говорили, что аварию спровоцировали папарацци. В свою очередь французские следователи установили, что трагедия случилась по вине водителя, так как он был пьян и не справился с авто на высокой скорости. Но их доклад так и не опубликовали.

В феврале 1998 года отец Доди, Мохаммед Аль-Файед утверждал, что аварию подстроили агенты МИ-6 по указанию королевской семьи. Эту версию опровергли. В 2008 году присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди погибли по вине шофёра Поля и водителей других транспортных средств. В 2013 году стало известно, что Скотленд-Ярд изучает версию убийства Дианы британскими военными. Но дело так и не открыли по причине отсутствия доказательной базы.

Принцесса Диана была одной из самых популярнейших женщин мира. Ее называли «Леди Ди», «народной принцессой», «королевой сердец», «самой фотографируемой женщиной в мире». Она активно занималась благотворительностью и миротворческой деятельностью. Лично посещала многих безнадежных больных в разных странах мира, вела кампании в защиту животных. Была активистом движения борьбы со СПИДом и за прекращение производства противопехотных мин.

Фото: study.ru