Сегодня День рождения у Оксаны Забужко

Оксана Забужко — один из самых ярких представителей современной украинской литературы. Её книги переведены на боле, чем 20 языков, и выходят в европейских странах и США. Также спектакли по произведениям писательницы идут на театральных сценах Украины, Европы и Северной Америки. На её стихи создают музыку многие отечественные и зарубежные композиторы.

Оксана Забужко родилась в Луцке. Писать и публиковаться начала еще в детстве. Издательство «Молодежь» планировало напечатать первый сборник юной поэтессы. Но в тот период, начало 70-хх, её родители попали в «черные списки», и он так и не вышел. Больше она нигде не издавала эти произведения.

Первый роман Забужко «Полевые исследования украинского секса» стал бестселлером и дал старт украинскому книжному рынку. Он вышел в 1996 году и вызвал бурные и противоречивые реакции критиков и читателей.

Еще одно известное произведение Забужко — «Notre Dame d’Ukraine: Украинка в конфликте мифологий». В этой книге автор осмыслила украинскую культурную историю через образ Леси Украинки с постколониальной точки зрения.

У Забужко есть множество наград, среди которых Орден Княгині Ольги III, отличие «Золотой писатель Украины», Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко, Премия Women In Arts и Премия «Книга года BBC».

Фото: austriaukraine.com