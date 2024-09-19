Її п’єси ставлять у США та Європі: українській поетесі Оксані Забужко виповнюється 64 роки

Оксана Забужко народилася в Луцьку. Писати та публікуватися почала ще в дитинстві. Видавництво «Молодь» планувало надрукувати першу збірку юної поетеси. Але в той період, початок 70-хх, її батьки потрапили до «чорних списків», і вона так і не вийшла. Більше вона ніде не видавала ці твори.

Перший роман Забужко «Польові дослідження українського сексу» став бестселером і дав старт українському книжковому ринку. Він вийшов 1996 року і викликав бурхливі та суперечливі реакції критиків і читачів.

Ще один відомий твір Забужко — «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій». У цій книзі авторка осмислила українську культурну історію через образ Лесі Українки з постколоніальної точки зору.

Забужко має безліч нагород, серед яких Орден Княгині Ольги ІІІ, відзнака «Золотий письменник України», Національна премія України імені Тараса Шевченка, Премія Women In Arts та Премія «Книга року BBC».

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