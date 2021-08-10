Сегодня День рождения у Антонио Бандераса

Сегодня, 10 августа, День рождения празднует испанский актёр Антонио Бандерас. Ему исполняется 61 год.

Настоящее имя актёра — Хосе Антонио Домингес Бандера. Он родился в Малаге на юге Испании в 1960 году и с детства мечтал стать футболистом. Однако, сломав однажды ногу, он передумал. В 16 лет Бандерас посмотрел мюзикл «Волосы» в исполнении труппы местного театра Малаги. Находясь под впечатлением, он поступил в актёрскую школу и присоединился к одному из театральных коллективов города.

Его первой работой в кино стала картина «Лабиринт страстей» Педро Альмодовара. После этого Бандерас неоднократно снимался у этого режиссера. В 2019 году за главную роль в драме «Боль и слава» октёр получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, премию «Гойя», награды критиков Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также номинации на «Оскар», «Золотой глобус».

В 90-х Антонио начали приглашать в Голливуд. Актёр играл в оскароносной «Филадельфии», «Интервью с вампиром» с Томом Крузом и Брэдом Питтом, «Четырех комнатах» и «Отчаянном». Эти фильмы сделали его известным на весь мир.

Бандерас также озвучивал героев мультфильмов «Кот в сапогах», «Шрек 2», «Шрек Третий», «Шрек навсегда», «Гений» и «Джастин и рыцари доблести».

Фото: variety.com