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Сегодня День рождения Сальваторе Адамо

Сегодня День рождения Сальваторе Адамо

Сегодня, 1 ноября, бельгийскому шансонье Сальваторе Адамо исполняется 78 лет.

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Сальвадоре родился в итальянской коммуне Комизо. В школьные годы пел в церковном хоре, играл на гитаре и мечтал стать учителем. Но судьба распорядилась иначе.

Как прославился Сальваторе Адамо?

С конца 50-х годов Сальваторе участвовал в музыкальных конкурсах, а потом записал несколько пластинок, но они не принесли ему популярности. Удача улыбнулась шансонье в начале 60-хх, когда вышли его песни En blue jeans et blouson d’cuir, Si j’osai и Sans toi, ma mie.

1 ноября 1963 года, в день своего двадцатилетия, Сальваторе Адамо выступил на одной из главных концертных сцен Брюсселя — в театре «Ансьен Бельжик», а немного позже впервые ступил на сцену парижской «Олимпии».

За свою карьеру Адамо дал сотни концертов. Он трижды выступал в Нью-Йорке в Карнеги-холле, в Японии, гастролировал в Чили и Аргентине, где собирал многотысячные стадионы.

Личная жизнь Сальваторе Адамо

В феврале 1969 года Адамо женился на подруге детства Николь Дюран. У шансонье трое детей — сыновья Энтони и Бенджамин и дочь Амели. Также известно, что Сальваторе увлекается живописью и написал автобиографическую книгу «Воспоминание о счастье — тоже счастье».

Напомним, в ноябре День рождения отмечали Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: capitole-gent.be

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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