Сегодня День рождения Роба Шнейдера

Роберт вырос в Пацифике, небольшом городе к югу от Сан-Франциско. В школьные годы он участвовал в музыкальных программах, а потом занялся карьерой комика. В конце 1980-хх годов Шнайдер выступил как сценарист и актёр в ночном комедийном сериале NBC «Субботним вечером в прямом эфире», а потом начал участвовать и в кинопроектах.

Самый известный фильм с Робом Шнайдером

Больше всего Роб Шнайдер запомнился зрителям по фильму «Мужчина по вызову», где он исполнил главную роль. Картина вышла на экраны в 1999 году. До этого, помимо ситкома «Субботним вечером в прямом эфире», он снимался в лентах своего друга Адама Сэндлера. А в 2007 году он дебютировал как режиссер с фильмом «Большой Стэн».

Личная жизнь Роба Шнайдера

Актёр был дважды женат. Перовой его супругой стала Лондон Кинг в 1988 году. У пары родилась дочь Элле Таннер Шнайдер. Его брак распался в 1990 году. В 2011 году за Роба вышла замуж мексиканский телепродюсер Патрисия Азаркойя Арсе. У супругов также родилась девочка, её назвали Мирандой Скарлетт Шнайдер.

Фото: kinomyvi.tv