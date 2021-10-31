Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения Роба Шнейдера

Сегодня День рождения Роба Шнейдера

Сегодня, 31 октября, День рождения отмечает американский актер Роб Шнайдер. Ему исполняется 58 лет.

Подписаться

Роберт вырос в Пацифике, небольшом городе к югу от Сан-Франциско. В школьные годы он участвовал в музыкальных программах, а потом занялся карьерой комика. В конце 1980-хх годов Шнайдер выступил как сценарист и актёр в ночном комедийном сериале NBC «Субботним вечером в прямом эфире», а потом начал участвовать и в кинопроектах.

Самый известный фильм с Робом Шнайдером

Больше всего Роб Шнайдер запомнился зрителям по фильму «Мужчина по вызову», где он исполнил главную роль. Картина вышла на экраны в 1999 году. До этого, помимо ситкома «Субботним вечером в прямом эфире», он снимался в лентах своего друга Адама Сэндлера. А в 2007 году он дебютировал как режиссер с фильмом «Большой Стэн».

Личная жизнь Роба Шнайдера

Актёр был дважды женат. Перовой его супругой стала Лондон Кинг в 1988 году. У пары родилась дочь Элле Таннер Шнайдер. Его брак распался в 1990 году. В 2011 году за Роба вышла замуж мексиканский телепродюсер Патрисия Азаркойя Арсе. У супругов также родилась девочка, её назвали Мирандой Скарлетт Шнайдер.

Фото: kinomyvi.tv

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить