Сегодня День рождения Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй родилась в Нью-Йорке. Впервые появилась на экране в 1999 году, снявшись в телесериале «Будь собой». В 2001—2003 годах играла в детских фильмах компании Disney, таких как «Дневники принцессы» режиссёра Гарри Маршалла. Маршалл сравнивал Хэтэуэй с Джулией Робертс, Одри Хепбёрн и Джуди Гарленд. Затем несколько семестров Хэтэуэй проучилась в колледже «Вассар».

Лучшие фильмы с Энн Хэтэуэй

На счету у Энн около 40 ролей. Наиболее удачные среди них работы в фильмах «Горбатая гора», «Дьявол носит Prada», «Джейн Остин», «Алиса в стране Чудес», «Рэйчел выходит замуж» и «Отверженные». Роль в последней ленте ей принесла «Золотой глобус», BAFTA, премию Гильдии киноактёров США, «Выбор критиков» и «Оскар».

Энн Хэтэуэй: личная жизнь

Хэтэуэй почти четыре года встречалась с итальянским бизнесменом Рафаэлло Фольери. Его обвинили в расхищении 50 миллионов долларов, пожертвованных миллиардером Рональдом Бёрклом в фонд помощи католическим церквям. Хэтэуэй являлась соучредителем этого и некоторых других фондов. Личные дневники актрисы приобщили к делу в качестве доказательства обвинения, однако самой актрисе обвинения не предъявили.

После разрыва с Рафаэлло Фольери Хэтэуэй начала встречаться с актёром и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. В 2012 пара поженилась. У супругов родилось два сына: Джонатан и Джэк.

Напомним, в октябре отмечали День рождения Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: film.ru