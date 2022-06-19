Сегодня 10-й трамвай не будет ходить до вечера

Сегодня, 14 июня 2022 года, в Одессе из-за ДТП временно ограничено движение трамвая №28. Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Сегодня днем, 2 июня 2022 года, в Одессе временно не ходит трамвай №17, курсирующий между Куликовым полем и 11-й станцией Большого Фонтана.

Ранее в мэрии сообщили, что работа этого трамвая будет возобновлена. Что же произошло?

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