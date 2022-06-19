Сегодня 10-й трамвай не будет ходить до вечера

19 июня 2022 года трамвайный маршрут №10 временно приостанавливает свою работу. Причина – ремонт электросетей.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
19.06.2022 в 19:30 из-за плановых работ компании ДТЭК будет прекращена работа трамвайного маршрута №10,
говорится в сообщении мэрии.
Отметим, что этот маршрут лишь недавно возобновил свою полноценную работу. Ранее этому препятствовали почти полугодовые работы по ремонту перекрестка улиц Преображенской и Пантелеймоновской.
Помимо 10-го маршрута движение возобновили трамваи №3, №12.
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