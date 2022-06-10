Новости Одессы и Одесской области

В Одессе возобновит работу популярный трамвайный маршрут

В Одессе возобновит работу популярный трамвайный маршрут

11 июня в полном объеме возобновляется работа трамвайного маршрута №10.

При этом маршрут возвратится к своей «классической» схеме — вагоны будут курсировать между ул. Ицхака Рабина и Тираспольской площадью.

О возобновлении полноценной работы трамвайного маршрута №10 сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Напомним, что в настоящее время трамвайный маршрут №10 курсирует от ул. Ицхака Рабина до Железнодорожного вокзала (Старосенная площадь), то есть, по сокращенной трассе. Так он ходил с мая 2020 года, когда началась реконструкция сначала Новощепного Ряда, а затем «бурного» перекрестка в районе Привоза — на углу улицы Преображенской и Пантелеймоновской.

Теперь возобновляется полная трасса маршрута — от ул. Ицхака Рабина через ул. Рекордную, Пишенина, Авиационную, Косовскую (районы Черемушки и Ближние Мельницы), Водопроводную, Старосенную площадь, Новощепной Ряд — и до Тираспольской площади.

Читайте также:

У одесского Привоза появились «розовые линии» – для чего?

Фото: traffic.od.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить