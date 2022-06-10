В Одессе возобновит работу популярный трамвайный маршрут

При этом маршрут возвратится к своей «классической» схеме — вагоны будут курсировать между ул. Ицхака Рабина и Тираспольской площадью.

О возобновлении полноценной работы трамвайного маршрута №10 сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Напомним, что в настоящее время трамвайный маршрут №10 курсирует от ул. Ицхака Рабина до Железнодорожного вокзала (Старосенная площадь), то есть, по сокращенной трассе. Так он ходил с мая 2020 года, когда началась реконструкция сначала Новощепного Ряда, а затем «бурного» перекрестка в районе Привоза — на углу улицы Преображенской и Пантелеймоновской.

Теперь возобновляется полная трасса маршрута — от ул. Ицхака Рабина через ул. Рекордную, Пишенина, Авиационную, Косовскую (районы Черемушки и Ближние Мельницы), Водопроводную, Старосенную площадь, Новощепной Ряд — и до Тираспольской площади.

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Фото: traffic.od.ua