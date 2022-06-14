В Одессе с 15 июня трамваи №12 и №3 возвращаются на свои старые маршруты

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Маршрут №12 будет работать между Слободским рынком и Алексеевской площадью через улицу Преображенскую.

Маршрут №3 будет работать между Люстдорфом и Херсонским сквером.

Фактически эти маршруты возвращаются в свой привычный формат работы.

Напомним, что в связи с окончанием ремонтных работ на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Преображенской с 1 июня на свои маршруты ввозвратились трамваи № 5 и №28.

Недавно там провели обкатку новых рельс, о чем «Одесская жизнь» уже писала.

При этом в районе пересечения улиц создали выделенную линию для трамваев, которую в дальнейшем продлят вдоль всех трамвайных путей на улице Преображенской.