Sea Breeze-2020:в Черном море стартовали бесконтактные военные учения

В Черном начались международные учения военно-морских сил Sea Breeze. Они проходят в 20-й раз, но впервые в новом формате.

Из-за коронавируса моряки из разных стран не будут контактировать лично. Будет только морская фаза учений с участием авиации.

В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передаче грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя. Кроме того, выполнят задания по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры, пишет “АрмияИнформ“.

В Sea Breeze 2020 задействуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса: США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

Напомним, для участия в учениях в Черное море вошел американский эсминец.

Фото: АрмияИнформ