В Черное море вошел ракетный эсминец из США

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter вошел в акваторию Черного моря. Он будет участвовать в 20-х международных учениях Sea Breeze.

Как сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота США, корабль оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis.

Учения, в которых примет участие американский эсминец, стартуют уже сегодня, 20 июля.

В Sea Breeze 2020 задействуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса: США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

Как сообщалось, учения пройдут в бесконтактном формате.

Фото: газета “День”