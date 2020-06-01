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Новости Одессы и Одесской области

Посткарантинные учения “Си Бриз-2020” пройдут в бесконтактном формате: как это будет?

Посткарантинные учения “Си Бриз-2020” пройдут в бесконтактном формате: как это будет?

Представители стран, структур и ведомств участников учений «Си Бриз-2020» в формате онлайн провели окончательное согласование планов, состава участников и районов проведения маневров. В этом году в условиях общемировой эпидемиологической ситуации подготовка и проведение учений претерпели существенное изменение формата. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Руководитель учений с украинской стороны, капитан 1 ранга Алексей Доскато пояснил: «От имени командующего ВМС ВС Украины мы обратились к командованию 6-го флота США с предложением изменить формат «Си Бриза» в связи с пандемией коронавируса. Они полностью поддержали нашу инициативу, ведь главное – это сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому нас в этом году ожидает так называемый бесконтактный «Си Бриз». Что это значит? Речь идет о том, что по плану учений полностью исключена береговая фаза, чтобы военнослужащие стран-партнеров и участников «Си Бриза» не контактировали между собой, а также для того, чтобы не разворачивать многонациональный штаб».

Кроме того, изменилось количество стран, которые будут принимать участие в учениях — сегодня их около 10. Публичные церемонии закрытия и открытия учений этого года будут освещаться только через трансляцию на официальной странице учений в Facebook.

Практическая фаза учений сокращена до одной недели в июне 2020 года. Морской компонент пройдет в виде многодневных совместных маневров в открытом море. Там состоится встреча в так называемой точке рандеву и выполнение упражнений. Корабли стран-партнеров заходить в украинские порты будут только при необходимости дозаправки. Конечно, без какого-либо контакта с гражданским населением.

От Госпогранслужбы Украины в учениях «Си Бриз-2020» примут участие 7 единиц корабельно-катерного состава, отдел специальных действий Одесского и Измаильского отрядов Морской охраны, два самолета и вертолет Одесской отдельной авиационной эскадрильи.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины

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