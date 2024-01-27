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Сбил насмерть девочку в Измаиле: дело виновника ДТП ушло в суд

Сбил насмерть девочку в Измаиле: дело виновника ДТП ушло в суд

В городе Измаиле Одесской области будут судить водителя, который в нетрезвом состоянии наехал на девятилетнюю девочку, в результате чего она умерла.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, 30 октября 2023 года житель Измаила в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «DAEWOO», наехал в центре города на девятилетнюю девочку, когда та переходила дорогу. Пострадавшая в тяжелом состоянии находилась в больнице, где за ее жизнь боролись медики, но, к сожалению, через несколько дней она скончалась.

Водителя задержали и поместили под стражу.

После проведения ряда экспертиз и собрания доказательств следователи выдвинули водителю обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Правонарушителю грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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